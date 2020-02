Grote Markt wordt groener: vijftien meter hoge boom moet markt van schaduw voorzien EWH

12 februari 2020

11u02 0 Hasselt Op de Hasseltse Grote Markt is dinsdagochtend een vijftien meter hoge boom geplaatst. De boom is een valse christusdoorn die de vernieuwde Grote Markt van schaduw moet voorzien. Naast de hoge valse christusdoorn, worden ook nog drie zilverlindes op de markt geplaatst.

De nieuwe, autoluwe, ruimere en beter gestructureerde Grote Markt moet extra groen naar de stad brengen. “Niet enkel in de straten, maar ook op onze centrale pleinen”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Zo krijgt de Grote Markt vier bomen en voorzien we extra bomen en meer dan honderd plantvakken op het verbindingsplein. Maar de blikvanger van de Grote Markt is de vijftien meter hoge doornloze valse christusdoorn. Daarnaast worden er zilverlindes aangeplant, een type boom dat zeer goed gedijt in stedelijke milieus, zelden last heeft van ziektes en een mooie gele herfstkleur heeft.”

Huzarenstuk

Volgens Libert is het geen sinecure om een boom van dergelijke omvang aan te planten. “Bomen van dit kaliber worden immers niet dagelijks binnen een stedelijk milieu geplant en plaats je liefst in één keer juist. Zo werd de valse christusdoorn via de Havermarkt per uitzonderlijk transport aangevoerd. Daar werd de kolos opgewacht door een honderd ton zware kraan en omstreeks zeven uur ging de aannemer van start met het plaatsen van de boom. Omstreeks tien uur was de klus geklaard en werd ook een tweede boom aangevoerd, een zilverlinde. Die kreeg een definitieve stek op de hoek met de Hoogstraat. Later deze maand volgen de andere twee zilverlindes.”

Het stadsbestuur koos niet toevallig voor een valse christusdoorn. “Deze soort gedijt namelijk zeer goed in stedelijke milieus", meent Libert. “Toch namen we allerhande maatregelen om de overlevingskansen van de boom te maximaliseren. Zo werd de boom dubbel verankerd, zowel met verankeringsstaven in de bodem als aan een betonnen boombak. De ondergrondse bunker van acht bij acht meter heeft verluchting en vochtsensoren die aangeven of de boom al dan niet genoeg water heeft. Bovendien kozen we voor een extra lange waarborgtermijn. Standaard biedt een aannemer namelijk twee jaar garantie op een pas aangeplante boom, hier opteerden we voor drie jaar.”

Einde werken

In de loop van volgende week wordt de boombak nog afgedekt met betonnen platen die later nog afgewerkt worden met kasseien. Daarnaast worden binnenkort de ondergrondse voorzieningen zoals aftappunten voor water en elektriciteit geplaatst, waarna de Grote Markt geplaveid wordt. “Na een periode van toch wel ingrijpende werken, luidt onze valse christusdoorn dus de laatste rechte lijn van de werken in", besluit schepen Libert.