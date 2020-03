Grote impact op Limburgse toeristische sector: “Toeristisch seizoen zal later op gang komen” Dirk Selis

13 maart 2020

15u46 0 Hasselt “De impact op de sector van de vrijetijdseconomie kan nu nog onvoldoende worden ingeschat, maar het ziet er naar uit dat die bijzonder groot zal zijn. Niet alleen op sectorniveau maar vooral op niveau van de individuele uitbatingen”, zegt Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg. De provincie Limburg en Toerisme Limburg zijn bereid bijkomende middelen vrij te maken om de bestemmingspromotie in en buiten Limburg te versterken.

De federale overheid heeft beslist dat hotels open mogen blijven, maar voor de vakantieparken betekent dit dat enkel de aanwezige supermarkt open mag blijven. De Center Parcs-vestigingen van Lommel en Peer sluiten daarom vanaf vrijdag volledig de deuren. Ook Molenheide in Houthalen- Helchteren gaat dicht. De tijdelijke sluiting loopt van 13 maart middernacht tot minstens 3 april. De kleinschalige logies blijven wel open, maar Toerisme Limburg krijgt nu al de eerste berichten van uitbaters dat mensen als voorzorgsmaatregel hun verblijf afgelasten of uitstellen. Bovendien worden alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Later op gang

“Hierdoor zal er weinig te beleven zijn. Te meer ook omdat cafés en restaurants gesloten zijn”, legt Philtjens uit. “Het toeristisch seizoen zal wellicht later op gang komen. Er kan natuurlijk wel nog steeds gewandeld en gefietst worden in onze prachtige provincie.” Volgens Toerisme Limburg moeten crisismaatregelen voor het direct economisch verlies op Vlaams en federaal genomen worden. De provincie Limburg en Toerisme Limburg zullen, op het moment dat de noodmaatregelen worden opgeheven, wel bijkomende inspanningen doen en bijkomende middelen vrijmaken om de bestemmingspromotie in en buiten Limburg te versterken. “Ervoor zorgen dat er terug de nodige omzet wordt gehaald door gasten naar Limburg te halen, moet leiden tot de nodige economische ademruimte voor de sector. Maar voorlopig primeert de gezondheid van de bevolking en van onze gasten”, besluit Philtjens.