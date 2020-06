Grootste tennisclub bundelt krachten met topacademie: 1.400 leden, nieuwe terreinen én de enige plek voor andersvalide spelers op wereldniveau Dirk Selis

29 juni 2020

17u23 2 Hasselt Tennisclub Tenkie, met 950 leden nu al de grootste sportclub van Hasselt, wordt nog (flink) wat groter. De krachten worden gebundeld met die van de Wilson Tennis Academy uit Genk. Goed voor een stijging naar 1.400 leden, nieuwe terreinen én de ambitie om naast toptalenten ook als enige Belgische club andersvaliden op hoog niveau te trainen.

Tenkie Park Hasselt: onder die naam stappen tennisclub Tenkie en Wilson Tennis Academy in het huwelijksbootje. De terreinen van Tenkie in de Tulpinstraat in Hasselt zullen zo het onderkomen worden van 1.400 spelers. Of hoe de grootste sportclub van de stad nog wat groter wordt.

Familiale karakter

Dat betekent eerst en vooral natuurlijk dat ook die terreinen onder handen genomen worden. “Onze zes indoorterreinen zullen vernieuwd worden”, knikt Tenkie-voorzitter Frank Liwerski. “Er komen ook drie padelterreinen bij, een nieuw miditerrein en twee petanquebanen. Voor de academie zal een nieuwe topsporthal gebouwd worden, achter de bestaande hal. Daar krijgen we vijf indoorterreinen extra, alsook een kinepraktijk, een fitness- en crossfitcentrum en een spelerslounge. In het voorjaar van 2022 komen daar dan ook nog eens vier extra outdoortennisterreinen bij. Tenkie Park zal dus een echt sportpark worden, met wandel- en fietspunten die binnen de cluster van het Sportpark Kiewit-Hasselt zullen passen.”

Maar hoe zal dat huwelijk er dan uit gaan zien op de banen zelf? Tenkie omschrijft zichzelf immers als een warme familieclub, terwijl de Wilson Tennis Academy aankomende toptalenten klaarstoomt. Denk dan aan Joran Vliegen, die vorig jaar zijn grandslamdebuut maakte op Roland Garros, en Sander Gillé, die in datzelfde jaar voor een debuut op Wimbledon tekende. “We willen doorgroeien met regionale, nationale en internationale spelers”, legt voorzitter Liwerski uit. “In Hasselt hebben we daar de ruimte voor. Daarom hebben we de Wilson Tennis Academy gevraagd om samen te smelten. Maar laat duidelijk zijn dat die ambitie geenszins betekent dat we het familiale karakter van Tenkie los zullen laten. Dat is immers ook het karakter dat Hasselt als stad typeert.”

G-tennis

En het project belooft nog een opvallend extraatje. Sporters met een beperking konden al langer terecht bij Tenkie, maar zullen zich in Tenkie Park Hasselt ook kunnen laten klaarstomen voor de top van het zogeheten G-tennis. Dat betekent dat Hasselt meteen ook de enige Belgische club telt die sport voor andersvaliden op wereldniveau zal aanbieden. “Met de Wilson Tennis Academy halen we heel wat kwaliteit en knowhow naar Hasselt”, reageert sportschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+) opgetogen. “Maar dit gaat om meer dan enkel tennis. Tenkie Park Hasselt wordt toegankelijk voor iedereen: van G-sporters over recreatieve spelers en licht-competitieve tennissers, tot ambitieuze talenten die internationaal willen doorbreken. En als sportstad zetten we daar graag onze schouders onder.”

2,7 miljoen euro

En die schouders van de stad Hasselt zijn welkom, want aan het huwelijk van Tenkie en de Wilson Tennis Academy is een prijskaartje van zowat 2,7 miljoen euro verbonden. Dat geld zal gebruikt worden voor de vernieuwing van de bestaande accommodatie en de bouw van onder meer de nieuwe hal. De clubs brengen eigen middelen in, en kunnen bogen op subsidies en sponsoring. Zo legt Hasselt 70.000 euro op tafel voor de indoorterreinen en komt er nog een nader te bepalen som van Sport Vlaanderen, die rond de 350.000 à 400.000 euro zal schommelen. Voorts kan Tenkie Park Hasselt rekenen op een investeringskrediet van zowat 1,9 miljoen euro, gespreid over vijftien jaar en stelt de stad Hasselt zich borg voor 1 miljoen euro.