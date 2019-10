Grootste LEGO-wedstrijd van Benelux verdubbelt aantal deelnemers Dirk Selis

25 oktober 2019

09u57 0 Hasselt De FIRST LEGO League verdubbelt dit jaar haar aantal teams en deelnemers. Zo zullen er 100 teams, goed voor 1.400 deelnemers, aan een LEGO-robot sleutelen. Door de uitbreiding zocht de organisatie, Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Confederatie Bouw Limburg, een nieuwe locatie voor de regiofinale. Die zal op donderdag 21 en vrijdag 22 november plaatsvinden op Corda Campus in samenwerking met Cegeka.

De FIRST LEGO League daagt jongeren tussen 11 en 14 jaar uit om in de klas drie maanden lang een Lego-robot te bouwen en te programmeren. Die moet tijdens een grote finale verschillende opdrachten tot een goed einde brengen. Voka Limburg en Confederatie Bouw Limburg willen op die manier techniek en STEM-opleidingen promoten bij de leerlingen.

1.400 deelnemers

De zevende editie van de wedstrijd ging in september van start. De leerlingen bouwen en test momenteel volop hun robot voor de grote finale. Die vindt dit jaar voor de allereerste keer plaats op Corda Campus in Hasselt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Cegeka. “We zijn erg trots met deze nieuwe partners. De nieuwe locatie was een noodzaak omdat we verdubbelen naar 1.400 deelnemers”, zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg en Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg.

Mogelijkheden van technologie

“STEM-richtingen worden met de dag belangrijker, ze beloven jongeren jobzekerheid in de toekomst”, legt Raf Degens, algemeen directeur van Corda Campus legt uit. “Vanuit Corda Campus willen we hier zeker ons steentje aan bijdragen door kinderen warm te maken voor technologie. We zijn dan ook erg trots dat we hier in twee dagen 1.400 kinderen mogen ontvangen. De FIRST LEGO League laat jongeren kennismaken met de mogelijkheden van technologie door ze te prikkelen, te inspireren en ze samen voor een doel te laten gaan. We geloven sterk in een model waarbij het bedrijfsleven de handen in elkaar slaat met het onderwijs.”