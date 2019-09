Grootste kermis van het land in Hasselt Lien Vande Kerkhof

11 september 2019

09u50 0 Hasselt Met maar liefst 170 attracties is de Hasseltse kermis opnieuw de grootste kermis van het land. Van 21 tot en met 29 september houden tal van foorkramers halt op het Kolonel Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan.

“Als kermisliefhebber is het mij een bijzondere eer Hasselt kermis onder mijn hoede te hebben als schepen van Markten en Foren” zegt Rik Dehollogne. “Deze indrukwekkende kermis trekt bezoekers aan van heel Limburg en daarbuiten, waarbij velen de combinatie maken met een namiddagje shoppen. Een volwaardige toeristische troef voor onze stad!”

14 sensationele attracties

De durfals kunnen hun ei kwijt op maar liefst 14 sensationele attracties. De allerkleinsten kunnen een ritje maken op een van de paardenmolens of in de kinderbotsauto’s, eendjes vissen of een beertje vangen in het lunapark. Heb je een kleine honger? Dan heb je de keuze uit 40 verschillende eetkramen! Op Hasselt Kermis valt er voor iedereen iets te beleven.

Programma

De opbouw van de kermis begint op zondag 15 september. Vanaf die dag is de Koning Boudewijnlaan niet meer bereikbaar voor verkeer. De opbouw zal een hele week in beslag nemen.Op zaterdag 21 september gaat de kermis van start. Om 15 uur wordt de kermis officieel geopend door het college van burgemeester en schepenen. Om 21 uur vindt het traditionele kermisvuurwerk plaats aan de Kanaalkom.

Andersvalidendag en prikkelarm

Op maandag 23 september nodigen de stad Hasselt en de foorreizigers de Hasseltse andersvalidenorganisaties uit op de kermis. Ze nemen gratis plaats op de kermisattracties en worden die dag, van 14 uur tot 17 uur, extra in de bloemetjes gezet. Ook wordt er diezelfde dag aandacht geschonken aan personen met bijvoorbeeld epilepsie of autisme. Zij kunnen dan inn alle rust van de kermis kunnen genieten, zonder storende prikkels. Wat betekent dit concreet? De flitsende lichten worden uitgezet en de volumeknop van de muziek gaat naar beneden, kermis zonder toeters en bellen dus. Na 21 uur gaan de decibels weer de hoogte in.

Familiedag

Op donderdag 26 september is er de traditionele familiedag. Die dag kunnen alle bezoekers genieten van verlaagde tarieven en speciale acties georganiseerd door de kermisexploitanten.

Zondag 29 september is de laatste dag van Hasselt Kermis.