Grootste Halloweenhuis van Limburg opent na anderhalve maand werk de deuren voor durvers Toon Royackers

29 oktober 2019

23u03 0 Hasselt Gevoelige lezers kunnen de volgende dagen maar beter de Jeugdstraat in de Hasseltse Banneuxwijk vermijden. Buurtbewoner Stefan Liesens heeft er anderhalve maand gewerkt aan het grootste Halloweenhuis van Limburg. In zijn tuin staat onder meer een tijdelijk kerkhof, een lange spinnentunnel, een spookchalet én een zombiebar. Voor de Limburgers die een bezoekje aandurven, is het wel oppassen geblazen voor de tarantula’s aan de gevel.

Een gewoon spookhuis op de kermis is niets in vergelijking met de woning van de familie Liesens-Weyns in de Hasseltse Banneuxwijk. “We hebben ons een beetje laten gaan”, geeft bewoner Stefan toe. “We versierden al elk jaar onze volledige tuin met Kerstmis. Een paar jaar geleden zijn we dan ook begonnen met Halloween.”

Het kost echter wel wat moeite om het nodige materiaal bij elkaar te krijgen. “We verzamelen het hele jaar door heksen, skeletten, zombies, spinnen en doodshoofden”, vertelt Stefan lachend. “Op rommelmarkten kijken we telkens of er nergens botten, martelwerktuigen of afgehakte vingers in de aanbieding zijn. Zo slaan we onze slag. Onderschat de opbouw zelf trouwens niet. We krijgen het zelf niet meer allemaal klaargezet. Daarom doen we beroep op familie en vrienden, die hier vanaf september komen helpen met het ophangen van de spinnen.”

Gezellig feest met zombiebar

Na een paar jaar oefenen is Stefan eindelijk helemaal tevreden van het resultaat. “De voorbije jaren hadden we alleen de naast buren, familie en vrienden uitgenodigd. Nu hebben we een groot deel van de Banneuxwijk een briefje met een uitnodiging in de bus gestoken. En wees gerust: het ziet er best eng uit, maar er is hier nog niemand lijkwit naar buiten gelopen. Zelfs de kinderen vinden het doorgaans ontzettend leuk.”

De wijk samenbrengen, daar doen de bewoners van het Halloweenhuis het voor. “Halloween is nu eenmaal een leuk thema en een gezellig feest. Wanneer er bezoekers langskomen, drinken we samen iets fris aan de zombiebar en slaan we een praatje. Wie dat wil, kan ons steunen met een bijdrage in de spaarpot, maar uiteraard is niemand daartoe verplicht.”

Griezelig echt

Soms wordt het spookhuis aan de Jeugdstraat wel eens griezelig echt voor de buurtbewoners. “Elke avond moet ik tientallen poppen uitschakelen”, vertelt Stefan. “Die werken allemaal op elektriciteit of op batterijen. En soms durf ik er al eens eentje te vergeten. Met een zuchtje wind zet de bewegingssensor de pop dan in actie, en horen we ‘s nachts een ijzige gil of een bulderend kadaver. Dan moeten we uit ons bed om het spook uit te schakelen. De buren kunnen daar gelukkig goed mee lachen.”

Behalve dat het voor veel humor, gezelligheid en griezelige momenten zorgt, heeft het Halloweenhuis ook nog een groot voordeel. “Ons huis is in deze periode bijzonder goed beschermd tegen inbrekers. Welke inbreker durft hier nu tussen de afgehakte vingers en risico op spokenkreten naar binnen te sluipen? Er is ook veel kans dat ze tijdens hun inbraakpoging verstrikt geraken in het web van onze reuzespinnen”, aldus nog bewoner Stefan.

Het griezelhuis is geopend op woensdag 30 oktober en op zaterdag 2 november, telkens van 19 tot 21 uur.