Grootste FIRST LEGO League van Benelux van start Dirk Selis

21 november 2019

15u26 0 Hasselt Donderdag en vrijdag nemen 1.400 jongeren tussen 11 en 14 jaar deel aan de regiofinales van de First Lego League, een initiatief van Voka – KvK Limburg en Confederatie Bouw Limburg. In het totaal is dat goed voor veertig scholen, 1.400 jongeren en 276.700 blokjes.

“De leerlingen bouwen en programmeren op drie maanden tijd een LEGO-robot die zo veel mogelijk missies tot een goed einde moet brengen”, vertelt woordvoerder Jeroen Verbeeck van Voka-Limburg. “De wedstrijd is een internationaal fenomeen en vindt plaats in 90 landen. De Limburgse editie is dubbel zo groot dit jaar en daarmee de grootste FIRST LEGO League van de Benelux. Bovendien krijgt de wedstrijd de steun van de provincie Limburg en vijftig partnerbedrijven. De wedstrijd wil in de eerste plaats jongeren warm maken om te kiezen voor techniek. Bedrijven ervaren namelijk een grote krapte op de arbeidsmarkt, zeker als het over technische profielen gaat. Nieuw voor deze editie was overigens de locatie. Dit keer vond de wedstrijd plaats op Corda Campus, samen met de steun van Cegeka.”