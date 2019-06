Grootste bedrijvenpark van Hasselt start ontwikkeling van 19 nieuwe kmo-units en 10.500 m² projecten op maat Heros Business Park krijgt ook extra verbindingsweg en meer groen Dirk Selis en Toon Royackers

28 juni 2019

15u52 0 Hasselt Het grootste bedrijvenpark van Hasselt - het Heros Business Park - krijgt met de start van de tweede grote fase helemaal vorm. Nadat in 2017 al splinternieuwe bedrijfsgebouwen voor Carglass, Mediahuis en Delorge werden opgetrokken, zijn nu de oude gebouwen van Concentra aan de beurt.

“Futurn en Ciril (de nieuwe naam van DMI Vastgoed) hebben de gebouwen vakkundig afgebroken en zijn nu klaar om ondernemers in Hasselt nog meer groeiruimte te bieden. In totaal komen er liefst 19 kmo-units bij en is er nu ook ruimte voor 10.525 m² aan nieuwe projecten op maat. De gebouwen die reeds op Heros Business Park zijn opgetrokken, vormen een state of the art herkenningspunt aan de Hasseltse ring. De nieuwe gebouwen die eraan komen, zullen dat beeld alleen maar versterken”, steekt Thomas Bijnens van wal. “Futurn en DMI Vastgoed (nu Ciril) verwierven in mei 2017 officieel de oude bedrijfssite Concentra voor herontwikkeling. Meteen zetten ze er de splinternieuwe gebouwen van Carglass, Mediahuis en Delorge neer. Ondertussen zijn die eerste twee doorverkocht aan Intégrale, de huidige beheerder, en is het tijd voor fase 2 in de ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark aan de Herkenrodesingel. Concreet komen er 19 kmo-units bij en is er voor ondernemers plaats voor in totaal 10.525 m² aan nieuwe projecten op maat”, zegt Bijnens.

Sterke architectuur

In de voorbije weken hebben arbeiders op de oude Concentra-site al vakkundig de voormalige gebouwen van Het Belang van Limburg afgebroken en is gestart met de grondwerken. “Nu wordt de volledige site opgedeeld in aparte zones met elk hun eigenheid: van projectgronden en kantoren tot bedrijfsverzamelgebouwen met kmo-units in een groen kader”, luidt het bij projectontwikkelaars Futurn en Ciril. “De oude Concentra-site krijgt zo een compleet nieuwe dynamiek. We zijn voor een sterke architectuur gegaan, die gebruik maakt van onderhoudsvrije materialen en veel natuurlijk daglicht. Het parkmanagement staat dan weer in voor tuinonderhoud, controles en verzekering. Zo profiteren de nieuwe ondernemers van meer ruimte, groen en visibiliteit”, zegt Thomas Bijnens.

Extra verbindingsweg

Omdat het bedrijvenpark langs de Hasseltse grote ring ligt en vlakbij de E313, geniet Heros Business Park al van een uitstekende ontsluiting met de wagen en het openbaar vervoer. Om het in- en uitgaande verkeer nog vlotter te laten verlopen, komt er nog eens een extra verbindingsweg tussen de Herkenrodesingel en de parallel lopende Oude Spoorbaan, tot in het hart van de Heros-site. Daar zijn dan ruime parkeerplaatsen voorzien voor alle bedrijven en hun klanten: parkeren voor de deur wordt geen probleem. Heros Business Park wordt volledig ontwikkeld door projectontwikkelaars Futurn en Ciril, die de handen in elkaar sloegen om van dit bedrijventerrein een echte economische katalysator te maken voor ondernemers én stad Hasselt.