Grootouders voor het Klimaat maken protestwandeling tegen kap Groene Delle Emelie Wojcik

05 juni 2020

16u24 0 Hasselt Actiegroep 'Grootouders voor het Klimaat' heeft vrijdagnamiddag een wandeling gemaakt door natuurgebied de Groene Delle als protest tegen de kap van 23 hectare groen. De Vlaamse regering gaf er begin mei groen licht voor de creatie van een watergebonden industriezone.

De protestwandelingen werden geleid door ervaren gidsen die de actiegroep en andere geïnteresseerden in coronaveilige groepjes van tien door de Groene Delle loodsten. “Ieder bos is waardevol”, klinkt het bij de actiegroep. “Als grootouders zijn wij erg bezorgd over de wereld die we aan onze kleinkinderen achterlaten. Het klimaat staat sterk onder druk. In april en mei werden we weer geconfronteerd met extreme droogte en hitte, ten gevolge van de klimaatverandering.”

Volgens de actiegroep is de natuur de beste medestander in de strijd tegen de klimaatverandering. “De Groene Delle is een moerasachtig gebied, met veel vennen en grote bomen die veel CO 2 opvangen. Dat bos kan je niet zomaar vervangen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt dat er maar een klein stukje verhard wordt, maar die strook loopt dwars door het hele natuurgebied. Zo is er meer kans dat men de zone later langs beide kanten gaat uitbreiden. Bovendien is er in Limburg langs het kanaal volgens ons nog genoeg plaats voor industrie.”

Aangezien de actiegroep meer inschrijvingen kreeg dan er plaatsen waren voor de wandeling, worden er nog meerdere wandelsessies gepland.