Groothandel Hanos even geëvacueerd voor sterke gasgeur: ambulances en MUG verzorgen personeel en klanten Toon Royackers

18 juni 2019

16u57 1 Hasselt Groothandel voor horecaproducten Hanos aan de Herckenrodesingel in Hasselt is dinsdagmiddag even geëvacueerd voor een sterke gasgeur. Omstreeks 11.15 uur zag het personeel plots een mistgordijn in één van de afdelingen. Bovendien hing er een verdachte geur tussen de rayons. Meteen werd alarm geslagen bij de hulpdiensten, en moest iedereen halsoverkop het gebouw verlaten.

Uit een controle van de brandweer bleek echter dat het ging om freongas dat uit één van de koelsystemen was vrijgekomen. Het gas is niet schadelijk of giftig voor de mensen, maar wordt gebruikt voor de koeling. Eén van de leidingen bleek wel lek, en onder begeleiding van de brandweer slaagden koeltechniekers er in om de lekkage te stoppen. Intussen was het personeel al geëvacueerd naar de straat. Omdat enkele van hen zich onwel voelden, kwamen verschillende ambulances en een MUG team ter plaatse.

Onwel door stress en hitte

Uit het onderzoek bleek dat hun medische klachten niets te maken hadden met het lek in het bedrijfspand. Enkele van de aanwezigen waren onwel geworden door de hitte buiten, of door de stress van de evacuatie. Na verzorging door een dokter waren ze opnieuw aan de beterhand. Brandweerlui zorgden voor de verluchting van het pand, waarna de winkel na twee uurtjes opnieuw geopend werd.