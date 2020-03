Gratis wifi op vernieuwde Grote Markt Emelie Wojcik

28 maart 2020

10u15 0 Hasselt In Hasselt wordt momenteel hard gewerkt aan de herinrichting van de Grote Markt. Naast een nieuw terras en opvallend hoge bomen pakt het stadsbestuur er ook uit met een gratis wifinetwerk. “Zo kunnen zowel Hasselaren als bezoekers van onze binnenstad gebruikmaken van snel en gratis internet in het centrum van onze stad”, zegt schepen Frank Dewael, schepen voor ICT en digitalisering (Open VLD).

Al in 2015 rolde Hasselt een wifinetwerk uit op en rond het Kolonel Dusartplein. Een ideale plek voor gratis internet, zo bleek uit analyse, door de aanwezigheid van bushaltes, uitgaansbuurten en terrasjes. “Ook de vernieuwde Grote telt vele terrassen en zitbanken waar Hasselaren en bezoekers even tot rust komen en hun smartphone bij de hand nemen”, zegt Dewael. “Zo bieden we Hasselaren, studenten en bezoekers op een kosteloze, snelle en efficiënte manier toegang tot het internet.”

Groot netwerk

Het wifinetwerk is zo ontworpen dat er ook bij grote evenementen genoeg capaciteit is om alle gebruikers te bedienen. Er zijn geen beperkingen in bandbreedte, gebruiksduur, down- of uploadvolume. “De ervaring van het Kolonel Dusartplein leert ons dat er qua capaciteit geen probleem is”, aldus Dewael. “Tijdens grote evenementen zoals Winterland kunnen er immers een duizendtal mensen zonder probleem gelijktijdig gebruik maken van het netwerk,” vertelt schepen Dewael.

Publieke wifi brengt ook wat spelregels met zich mee. “Zo worden onder meer illegale praktijken zoals het downloaden van torrents geblokkeerd en worden enkel de standaard poorten en applicaties toegelaten. Bovendien zal residentieel gebruik van het wifinetwerk ontmoedigd worden door session timeouts. Daarnaast is de publieke wifi conform de privacywetgeving.”

Feestelijke opening

De gratis wifi wordt door Fluvius beschikbaar gesteld vanaf de officiële opening van de Grote Markt. Die datum is voorlopig nog afhankelijk van de duur van de lopende coronamaatregelen. “Maar er zal zeker een feestelijke opening volgen, waarop alle Hasselaren uitgenodigd zijn,” besluit Laurence Libert, schepen van Openbare Werken (Open VLD).