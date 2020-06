Gratis speelstraatkoffer voor Hasseltse straten: “Extra publieke (speel)ruimte zal deze zomer broodnodig zijn.” Dirk Selis

16u32 0 Hasselt Nu een reis naar het buitenland deze vakantie voorlopig niet mogelijk is, kunnen Hasseltse kinderen van hun straat een heuse vakantiestraat maken. Koning auto maakt plaats voor speelstraten waar kinderen en jongeren kunnen ravotten zonder om te hoeven kijken. “Speelstraten bestaan al langer, maar we breiden het concept nu uit”, zegt Habib El Ouakili (RoodGroen+), schepen van Jeugd. “Extra publieke (speel)ruimte zal deze zomer broodnodig zijn.”

“Onze kinderen en jongeren zijn door de corona crisis hard geraakt. Als kindvriendelijke stad willen we duidelijk kiezen voor onze jongste Hasselaren en hen tijdens de zomermaanden meer perspectief geven. Ondertussen gingen de skateparken en speelpleintjes al terug open, nu hebben we ook een aantal veranderingen doorgevoerd aan de speelstraten”, gaat de schepen verder. “Zo kan iedere straat die minimum één week Speelstraat wordt, kiezen om een gratis speelstraatkoffer te krijgen: spelmateriaal met dat tikkeltje extra om kinderen en jongeren nog meer te stimuleren om buiten te spelen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om voor één dag een springkasteel te huren”, zegt El Ouakili. “Omdat de Buitenspeeldag niet doorgaat, brengen we het buiten spelen naar de kinderen en gebruiken we het budget – normaal gesproken voorzien voor buitenspeeldag – om de speelstraatboxen en de huur van het springkasteel te bekostigen.”

Leefstraat

Ook nieuw: de Leefstraat. Wanneer een Speelstraat wordt aangevraagd voor 2 of 3 aaneensluitende weken, dan wordt ze een Leefstraat. “Een Leefstraat zet maximaal in op ontmoeting tussen buren. We maken de straat gezellig: tafeltjes, stoelen, een stukje groen én de kinderen en jongeren kunnen een workshop op maat of een springkasteel aanvragen. Op die manier kunnen we de troef van een gezellige vakantie in eigen stad maximaal uitspelen”, aldus El Ouakili.

Via www.hasselt.be/speelstraat vind je ook alle informatie terug.