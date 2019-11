Gratis pendelbus van Corda Campus beperkt verkeershinder in het stadscentrum EWH

27 november 2019

11u22 0 Hasselt De parking aan de Corda Campus en het station van Kiewit worden een mobiliteitshub. Dat wil zeggen dat bezoekers van de stad Hasselt en werknemers van de Corda Campus er binnenkort hun auto kwijt kunnen om dan met alternatieve vervoersmiddelen het stadscentrum te bereiken. Vooral de komst van een pendelbus moet de auto uit de binnenstad weren.

Tijdens de koopzondagen rijden er pendelbussen van vijf randparkings naar de binnenstad van Hasselt. Ook de parking aan de Corda Campus krijgt binnenkort een eigen permanente pendelbus. “Eerst en vooral willen we ervoor zorgen dat bezoekers van Hasselt in het weekend pendelen van de Corda Campus naar het centrum", zegt schepen van mobiliteit Mark Schepers (RoodGroen+). “De meer dan 3.000 parkeerplaatsen zijn in het weekend namelijk niet bezet door de werknemers van de Corda Campus.”

In een later stadium zullen ook werknemers van de Corda Campus hun voordeel halen uit de pendelbus. “Vanaf het voorjaar voorzien we een middagpendel voor werknemers”, zegt Schepers. “Verder worden zij aangezet om ook andere alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken om het centrum te bereiken. Denk hierbij aan een step, fiets of deelauto.”

Limburgs en Europees mobiliteitsnetwerk

Het mobiliteitsplan kadert in een groter Limburgs mobiliteitsnetwerk. “Samen met Houthalen-Helchteren, Pelt en Peer heeft Hasselt het dossier ingediend bij Europa”, zegt Schepers. “Net als het station van Kiewit en de Corda Campus in Hasselt, beschikken de andere gemeenten namelijk ook over mobipunten die regionaal functioneren en met elkaar in verbinding staan. We hopen met dit Limburgse mobiliteitsplan de steun van Europa te krijgen.”