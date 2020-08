Gouverneur kondigt captatieverbod af na vaststelling blauwalgen in Zuid-Willemsvaart, Kanaal Bocholt-Herentals en Kanaal naar Beverlo Dirk Selis

20 augustus 2020

17u49 1 Hasselt Een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft afgelopen woensdag aangetoond dat de waargenomen blauwalgengroei in de Zuid-Willemsvaart, het Kanaal Bocholt-Herentals en het Kanaal naar Beverlo potentieel toxisch is. Daarom wordt er vanaf donderdag een captatieverbod ingesteld op specifieke delen van deze waterlopen.

“Blauwalgen vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water”, zegt waarnemend gouverneur Michel Carlier. “Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk bij besproeiing hinderlijk kan zijn voor omwonenden. Blauwalgen kunnen onder meer huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Hierdoor is alle contact met besmet water door mens en dier te vermijden.”

Captatieverbod

“Het captatieverbod houdt in dat het verboden is om in de drijflaag en de omgeving ervan water te capteren voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee”, gaat Carlier verder. “Dit verbod is van toepassing op de Zuid-Willemsvaart, het kanaal Bocholt-Herentals van kmp 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte van Bocholt tot en met Lommel red.)en het kanaal naar Beverlo van kmp 0 tot aan de grens van de provincie Antwerpen (gedeelte vanaf de aansluiting met het kanaal Bocholt-Herentals grondgebied Lommel tot aan de grens van de provincie Antwerpen red.).

Recreatieverbod?

Wordt er ook een recreatieverbod ingesteld? “Het is De Vlaamse Waterweg die als waterloopbeheerder de beslissingen neemt met betrekking tot een recreatieverbod”, verduidelijkt Carlier. “Zo worden in geval van aanwezigheid van blauwalgen jetskiën, waterskiën en wakeboarden verboden. Zwemmen en duiken is sowieso al verboden op bevaarbare waterlopen. Bij vaststelling van de aanwezigheid van blauwalgen worden andere vormen van recreatie zoals kajak, kano, SUP, waterfietsen, boot- en oevervissen, zeilen, roeien en windsurfen ontraden. Pleziervaart, wandelen, fietsen en joggen blijven wel toegelaten.”

Moeilijk voorspelbaar

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang blauwalgen in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete, of met één van deze straffen alleen. Dit verbod is een aanvullend besluit. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden.