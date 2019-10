Gouverneur Herman Reynders wil zijn tuin gerust openstellen:“Zolang ze maar niet in mijn slaapkamer staan” Dirk Selis

20 oktober 2019

12u04 0 Hasselt “Wanneer gaat wordt de tuin van de gouverneur nu terug aan de Hasselaren gegeven?”, die vraag gaat gemeenteraadslid Kim De Witte (PVDA) het Hasselts schepencollege maandag voor de voeten gooien. Gouverneur Herman Reynders heeft er geen problemen mee, maar wijst wel op de veiligheid en de doorwaadbaarheid van het gebied.

De nieuwe Vlaamse regering besliste om de procedure voor de benoeming van gouverneurs opnieuw te politiseren. Zij sprak af om de objectieve selectieprocedures te schrappen. En de deur terug open te stellen voor politieke benoemingen. Eén van die benoemingen zal plaatsvinden in onze provincie, namelijk die van Herman Reynders, de huidige gouverneur. En daarmee stelt zich volgens de Hasseltse PVDA opnieuw de vraag: “Wat gaat er gebeuren met het park van het gouvernementshuis in het hartje van de stad?

Park van 8.500 m²

“Ter herinnering: dat park bedraagt 8.500 m²”, zegt gemeenteraadslid Kim De Witte (PVDA). “Het is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse gemeenschap betaalt ook het onderhoud. Meer dan 30.000 euro per jaar. Met de PVDA hebben we daar al tal van ludieke acties rond georganiseerd: een picknick, een rondgang, een petitie, een in-kijk-moment. De gouverneur van Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen hebben geen residentie met een eigen park. Dat soort van privileges zijn ook niet meer van deze tijd, zeker niet in een stad als Hasselt, waar er zo weinig parken zijn. In 1990 beloofde de sp.a in haar verkiezingsprogramma om de Gouverneurstuin open te stellen voor het brede publiek. Verschillende keren werd die belofte herhaald. Zo ook 29 jaar en 3 gouverneurs later, op 20 mei 2019, zes dagen voor de laatste verkiezingen sprak schepen Marc Scheepers van een “groene corridor” van de kleine ring tot aan het Groenplein, dwars door het Park van de Gouverneur. Wel, wat is er nu van?”

Slaapkamer van de gouverneur

“Het is niet aan mij om daarover te beslissen”, zegt gouverneur Herman Reynders. “Maar ik heb daar voor alle duidelijkheid geen problemen mee. Het moet wel met de nodige visie gebeuren. Mijn slaapkamer grenst aan die tuin. Ik zou nu ook niet willen dat de toeristen komen kijken hoe de gouverneur zijn tanden staat te poetsen hè.” Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is momenteel met zijn diensten aan het bekijken hoe de ganse site verder moet ontwikkeld worden. “We moeten verder dan het symbooldossier durven kijken. Die tuin is een onderdeel van een gans stadskwartier en daar moeten we goed over nadenken hoe we dat gaan aanpakken qua veiligheid en doorwaadbaarheid. Maar goed, we zijn ermee bezig. Mijnheer De Witte moet nog even geduld hebben.”