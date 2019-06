Gouverneur Herman Reynders: “Gebruik Mobiscore als basis voor nieuwe vervoersplan De Lijn” Dirk Selis

24 juni 2019

17u42 0 Hasselt “En als we nu de mobiscore eens gebruiken als basis voor een nieuw plan van De Lijn, waarbij we alle regio’s met minder dan 7 meer en beter openbaar vervoer geven. En een uitgebreider cultuuraanbod vanuit Vlaanderen. Zo wordt hun Mobiscore snel beter en is iedereen tevreden”. Bovenstaand ballonnetje liet gouverneur Herman Reynders maandag op op zijn Facebookpagina.

Hoewel de Mobiscore een vrijblijvend instrument is waar geen enkele beleidsmaatregel aan gekoppeld is, schoot de suggestie van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck om er een fiscaal vervolg aan te breien in het verkeerde keelgat bij heel wat Limburgers. Vlaams minister van Financiën Lydia Peeters (Open Vld) wees de suggesties van Bouwmeester Van Broeck vorige week al af. Ook Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) maakte er brandhout van.

Asociale keuze

“Een effectief klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn. Het is toch niet de individuele schuld of verantwoordelijkheid van inwoners dat zij in een buitengebied wonen, waar er bijvoorbeeld slecht of geen openbaar vervoer is. Dat is de schuld en de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Met deze Mobiscore wordt nu bijna gezegd dat wie in gemeenten of op locaties woont, die slecht ontsloten zijn, zelf een ‘niet-duurzame’, ‘asociale’ keuze heeft gemaakt”, besluit Vandenhove (sp.a).

Benieuwd of het ballonnetje van gouverneur Reynders tot in Brussel geraakt.