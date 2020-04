Google Street View, maar dan voor bomen: Hasselt inventariseert laanbomen met slimme camera’s en artificiële intelligentie Emelie Wojcik

24 april 2020

18u15 0 Hasselt Schrik niet als je binnenkort een wagen met een camera door Hasselt ziet rijden. Het is geen spionagetechniek en ook Google Street View maakt geen nieuwe foto’s van Hasselt. Wel brengt de camera de bomen in de Hasseltse lanen in beeld. Hiermee wil de stad de bomen met behulp van artificiële intelligentie inventariseren.

Vanaf mei start Stad Hasselt met de digitale inventarisatie van haar laanbomen. Hiervoor gebruikt de stad scanwagens met camera’s die normaal gezien worden ingezet om parkeerovertreders te betrappen of gps-coördinaten van bepaalde objecten te registreren. Door met de camera’s bomen te inventariseren, is Hasselt één van de eerste steden die deze technologie voor andere doeleinden inzet.

Nadat de mobiele camera’s alle laanbomen in beeld hebben gebracht, moet de artificiële intelligentie van start-up Geckomatics alle details van de bomen volledig automatisch oplijsten. “De software herkent automatisch verschillende objecten op straat en leidt ineens de details van die objecten af”, zegt Frank Dewael, schepen van Digitalisering. “Daardoor krijgen we een zeer gedetailleerd totaalbeeld van de ruimtelijke gegevens van de stad. Zo kunnen we onder andere gemakkelijk zicht krijgen op de plaatsen waar ruimte is voor extra groen. We kunnen ook mogelijke beslissingen gaan intekenen en vergelijken om zo de juiste keuzes te maken.”

Details tot op drie centimeter nauwkeurig

“Op slechts enkele dagen tijd filmen de camera’s de bomen tot op drie centimeter nauwkeurigheid”, weet Laurence Libert, schepen van Groenonderhoud. “Hierdoor kunnen we achteraf via artificiële intelligentie gegevens verzamelen over de gps-locatie van de bomen, de grootte, de stamomtrek, de lengte van de stam tot de kruin enzovoort. Enkel het soort boom kan niet worden herkend, dat is te complex. Die informatie vult onze Groendienst achteraf aan, zodat we een zeer complete inventaris van al onze straatbomen verkrijgen. Met die gegevens kunnen we bijvoorbeeld inschatten wanneer bepaalde bomen aan vervanging of een snoeibeurt toe zijn. Bovendien zal de Groendienst op basis van de inventarisatie ook een bomenplan opmaken dat de strategie van de groenaanplanting op lange termijn moet weergeven.”

Hasselt als Smart City

Hasselt wil de technologie in de toekomst ook voor andere doeleinden inzetten. “Zo denken we onder andere aan de inventarisatie van verkeersborden, het openbaar domein, zwerfvuil, maar ook in de strijd tegen criminaliteit en in nauwe samenwerking met de politiediensten”, besluit burgemeester Steven Vandeput.