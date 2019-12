Google geeft PXL-marketingstudenten 500.000 euro om ngo’s te helpen Dirk Selis

17 december 2019

11u15 6 Hasselt Digitale marketing wordt steeds belangrijker. Terwijl bedrijven substantiële bedragen besteden aan digitale marketingcampagnes, hebben niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) die middelen vaak niet. Toch is ook voor hen digitale zichtbaarheid levensbelangrijk in het delen van hun verhaal, het verkrijgen van donaties en rekruteren van vrijwilligers.

“Toen we vernamen dat de Amerikaanse softwaregigant Google beurzen uitreikt om non-profitorganisaties te helpen met hun digitale marketing zagen we meteen een enorm potentieel”, aldus Maarten Thiry, PXL-opleidingshoofd Marketing en sales. “Als hogeschool met het netwerk willen we immers regionale ontwikkeling stimuleren en dit zowel in de profit- als in de non-profitsector. Bovendien is het voor onze marketingstudenten een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met digitale tools en zo een maatschappelijke bijdrage te leveren via het steunen van goede doelen. Daarbij werken ze multidisciplinair samen met studenten uit de allround-opleiding Bedrijfsmanagement en de opleiding Communicatiemanagement.”

Zoekwoorden

“Via Google krijgt ieder studententeam een som voor online advertentie-oplossingen”, leggen docenten Goele Aerts, Christof Jans en Nele Bylois uit. “Studenten worden opgedeeld in teams, kiezen een ngo en stellen eerst een digitaal marketingplan op. Daarna ontwerpen ze Google Ads-campagnes en monitoren ze de conversies via Google Analytics. Wat zijn de beste zoekwoorden? Welke advertenties hebben het meeste impact? Hoe vaker advertenties in de Google-zoekresultaten verschijnen, hoe meer bekendheid een ngo krijgt.”

Die naambekendheid is belangrijk want ze leidt tot meer donaties en vrijwilligers: de levensader van elke non-profitorganisatie.

50 ngo’s

In totaal ontvingen de PXL-studenten een budget van ongeveer 500 000 euro van Google waarmee een vijftigtal ngo’s werd verder geholpen. “Met De Warmste Week voor de deur zetten we deze vorm van sociaal ondernemerschap graag extra in de verf”, besluit Jean-Pierre Segers, departementshoofd PXL Business.