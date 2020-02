Goed rapport voor SALK-opleiding Handelswetenschappen van UHasselt Dirk Selis

17 februari 2020

15u13 0 Hasselt De opleiding Handelswetenschappen van UHasselt krijgt een goed opleidingsrapport van de visitatiecommissie. Vijf jaar geleden startte de opleiding als één van de actiepunten binnen het SALK. “Uit SALK bleek dat deze regio nood had aan een praktijkgerichte bedrijfseconomische opleiding”, zegt Piet Pauwels, decaan Bedrijfseconomische wetenschappen. “Dit visitatierapport toont dat onze studenten een sterke academische opleiding krijgen, met een stevige focus op praktijkervaring en op de actuele en internationale verwachtingen van het werkveld.”

Een externe commissie van onafhankelijke experten boog zich eind oktober over de bachelor Handelswetenschappen aan UHasselt. De commissie geeft de opleiding nu een goed visitatierapport. Zo stellen ze vast dat het programma van de opleiding voldoende uitdagend is, en aansluit op de actuele en internationale verwachtingen. Vooral de combinatie van het academische en het praktijkgerichte ziet de commissie als een sterke troef van de opleiding.

Praktijkgerichte ervaring

“We zijn erg blij met dit visitatierapport”, zegt decaan Piet Pauwels. “Voor ons is dit een bevestiging van de keuzes die we hebben gemaakt met onze opleiding. Zo hebben we zeer bewust gekozen voor een sterke focus op de praktijk binnen de opleiding Handelswetenschappen. En dat al vanaf de bachelor. Zo staan onze studenten in nauw contact met de bedrijfswereld en werken ze businessprojecten uit in samenwerking met bedrijven. Bedrijfskundige problemen staan centraal tijdens de opleiding en de studenten werken deze casussen tijdens oefeningen uit. Tijdens een Summer School en Erasmusuitwisselingen krijgen de studenten ook de kans om internationale ervaringen op te doen.”

SALK-opleiding

In 2013, na de sluiting van Ford Genk, werd het SALK-plan opgestart in Limburg. Eén van de punten die het plan erkende was een braindrain van hooggeschoolde jongeren, daarbij werd ook gekeken naar het gebrek aan een praktijkgericht economische universitaire opleiding. “De opleiding Handelswetenschappen was een antwoord op deze pijnpunten. We zijn dan ook zeer blij dat we met dit visitatierapport kunnen aantonen dat de opstart van deze opleiding een juiste keuze was en dat we met Handelswetenschappen de profielen kunnen afleveren waar onze arbeidsmarkt nood aan heeft”, besluit Piet Pauwels.