GO! Next sportschool sport twaalf uur ten voordele van Rode Neuzen Dag EWH

29 november 2019

15u45 0

De GO! Next sportschool zet haar leerlingen aan om op Rode Neuzen Dag maar liefst twaalf uur te sporten. Al om acht uur ‘s morgens kwam Tia Hellebaut de spieren losgooien en sindsdien zijn de sportieve leerlingen de hele dag actief in de weer. Wat de sporten betreft is er voor elke leerling wat wils. Voor de gelegenheid kwamen onder andere Brecht Van Kerckhove van het nationale volleybalteam, het Belgische leger en de schermfederatie trainingen geven. De opbrengst wordt verkregen door sponsoring en wordt geïnvesteerd in aangepast sportmateriaal, een stiltehoek en conflictdriehoek. “Onze school telt maar 110 leerlingen maar de schatting voor het eindbedrag ligt nu al hoger dan 5.000 euro", zegt directeur Peter Vliegen trots.