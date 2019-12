Gezocht: sportieve kerstmannen en -vrouwen voor de eerste Hasseltse Santa Run EWH

16 december 2019

16u31 0 Hasselt Atletiek Vereniging Toekomst Hasselt (AVT) organiseert op zondag 22 december samen met Winterland en Stad Hasselt de allereerste Santa Run in Hasselt. Met de ludieke belevingsloop wil de atletiekvereniging geld inzamelen voor de kinderafdeling van het Virga Jessa Ziekenhuis.

Het parcours van de Santa Run zigzagt vanaf het Kolonel Dusartplein door de verlichte straten, om uiteindelijk de looprace af te sluiten in het prachtige kerstdecor van Winterland. “Ik ben enorm benieuwd naar de Santa Run”, vertelt Habib El Ouakili, schepen van Evenementen (RoodGroen+). “Al die kerstmannen en -vrouwen die door onze straten crossen, het lijkt me een prachtig zicht. Daarom steunen wij ook graag deze ludieke, maar toch ook sportieve actie voor het goede doel van Atletiek Vereniging Toekomst Hasselt. Een mooie aanloop naar kerst.”

De atletiekvereniging wil een deel van de opbrengsten doneren aan een zorgproject op de kinderafdeling van het Virga Jessa Ziekenhuis. Zo lopen de kerstmannen en -vrouwen zondag onder andere voor de realisatie van een kindvriendelijke inkleding van de route tussen de ziekenhuiskamer en het operatiekwartier. Voor veel jonge kinderen is de overbrenging naar de operatiezaal immers aangrijpend. De rustgevende muurschilderingen die met de opbrengsten gemaakt kunnen worden, moeten hier verandering in brengen.

Praktisch

Het sfeervolle loopevenement loodst kerstmannen en -vrouwen zes kilometer ‘dwars door Hasselt’. Voor kerstelfjes onder de dertien jaar is een speciaal parcours van een kilometer voorzien. Deelnemers krijgen voor hun deelnameprijs ook een kerstmuts, kerstmantel en een consumptie voor Winterland. Iedere deelnemer aan de Kids Run ontvangt na aankomst een goed gevulde goodiebag. De winnaars van beide runs, alsook de vrolijkste kerstman en -vrouw krijgen dan weer een mooie attentie.

Zowel de start als de finish vinden plaats ter hoogte van het Kolonel Dusartplein. De Kids Run start om 19 uur, de Santa Run volgt een halfuur later. Inschrijven kan via www.winterland.be tot donderdag 19 december om middernacht of ter plekke tot twintig minuten voor de start. Prijs varieert tussen vijf en twaalf euro en is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en de dag van de inschrijving.