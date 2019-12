Gezocht: koppels die in ‘the roaring twenties’ willen trouwen EWH

24 december 2019

08u02 0 Hasselt “20-02-2020 is een speciale datum, een ideale trouwdatum", moet het stadsbestuur gedacht hebben. Op die dag geeft de stad Hasselt namelijk de mogelijkheid aan drie koppels om op een donderdag te huwen. Voor de gelegenheid worden het historische stadhuis en het Groenplein in de stijl van de jaren 1920 aangekleed.

“Koppels die op deze unieke datum trouwen, wacht een unieke ervaring”, belooft schepen van Burgerzaken Joske Dexters (NV-A). “Ze worden thuis opgehaald in een oldtimer en naar het Groenplein gebracht voor de ceremonie. Na het jawoord maken de koppels een tocht door de binnenstad met een bijzonder voertuig waarna een receptie plaatsvindt in het historisch stadhuis. Om de beleving compleet te maken, krijgen de koppels nog tal van leuke verrassingen, zoals een gepersonaliseerd trouwcadeau.”

Ook in de winkelstraten van Hasselt zal de glitter en glamour van ‘the roaring twenties’ aanwezig zijn. Zo wordt er animatie voorzien in de vorm van Charleston-dansers en een toepasselijke muziekband. Bovendien is iedereen welkom om de huwelijksceremonies bij te wonen en zich te laten onderdompelen in de gouden eeuw.

Drie koppels

Koppels die geïnteresseerd zijn om op deze datum honder jaar terug in de tijd te gaan, kunnen zich inschrijven op de website van de stad Hasselt. De eerste drie koppels die zich aanmelden, kunnen trouwen op deze datum en zullen zich de mooiste dag van hun leven blijvend herinneren. Snel zijn is dus de boodschap.