Gewijzigde parcours op Dwars door Hasselt Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

13u07 0 Hasselt De laatste sprint richting Dwars door Hasselt is officieel ingezet. Aanstaande zondag zal de 37ste editie van Limburgs grootste loopfestijn opnieuw een doorsteek door Kuringen maken. Lopers van de wedstrijden over 10 en 15 kilometer kunnen zich aan enkele grondige wijzigingen verwachten.

De 10 kilometer start zelfs in omgekeerde richting aan het Kolonel Dusartplein. Alleen de wedstrijden over de korte afstanden (3 en 5km) blijven nagenoeg ongewijzigd. Het traject naar en door Godsheide wordt na één jaar aan de kant geschoven. Vooral omwille van praktische redenen. Sportievelingen kunnen zich nog steeds inschrijven via http://www.sport.be/runningtour/dwarsdoorhasselt/nl/inschrijven/