Gevangenis Hasselt laat 20 gedetineerden vrij vanwege corona: “Deel moet terugkeren om straf verder uit te zitten” Marco Mariotti

20 april 2020

14u31 20 Hasselt De Hasseltse gevangenis heeft twintig gevangenen aangeduid die de cel mogen verlaten vanwege de coronacrisis in ons land. Op die manier probeert men een uitbraak te vermijden. Het gaat voornamelijk om 65-plussers, gedetineerden met een medische achtergrond en gedetineerden die op minder dan zes maanden van het einde van hun straf zitten. “We zijn blij met de maatregel, want anders was het niet houdbaar", zegt directeur Paul Dauwe.

Een deel van de gedetineerden heeft de gevangenis van Hasselt al mogen verlaten. Een tweede deel zal deze week mogen vertrekken. Zonder enkelband, weliswaar. Volgens de directie gaat het om twee groepen.

“Een eerste deel moet op minstens zes maanden van het strafeinde zitten", zegt directeur Paul Dauwe. “Hun straf mocht niet hoger liggen dan tien jaar en niet gelinkt zijn aan terreur of zedenfeiten. Er moet ook een locatie voorzien zijn waar ze worden opgevangen én het slachtoffer mag niet verontrust worden.” Opvallend genoeg moet die groep ook niet meer terugkeren en zit hun straf er effectief op.

Een tweede groep krijgt een opschorting van straf. Het gaat om mensen die al eens 36 uur verlof hebben gehad, en dat ook probleemloos deden. Ze krijgen ook andere specifieke voorwaarden, maar moeten na de coronacrisis hun straf verder uitzitten. “Er zijn gevangenen die dat hebben geweigerd. Sommigen willen nu liever de rit uit zitten”, klink het.

Sinds enkele weken daalt het aantal hechtenissen ook. Is er minder criminaliteit door corona? Directie gevangenis Hasselt

Een vijftal gedetineerden van de twintig die de gevangenis mogen verlaten, heeft ook een risicoprofiel. Ofwel is er een medische achtergrond, ofwel gaat het om 65-plussers. Nu rest de vraag of twintig gedetineerden minder op meer dan 500 gevangenen veel verschil maakt. “Toch wel. Zo worden alle nieuwkomers, gevangenen die op verlof gingen of iemand die symptomen heeft, twee weken in quarantaine gezet. Dat kan nu wat vlotter nu er meer plaats is. Hetzelfde geldt voor de social distancing.”

“Sinds enkele weken daalt het aantal hechtenissen ook. Is er minder criminaliteit door corona? Het zou kunnen, maar sinds onze piek zien we vandaag toch een daling van 10 procent. En dan kan je een haalbaar systeem uitwerken. De gezondheidszorg in de gevangenis moet op punt staan, en dat kunnen we nu beter garanderen."

Officieel is er plaats in Hasselt voor 430 mannen en 30 vrouwen. In de praktijk gaat het momenteel om 502 mannen en 35 vrouwen. “We kwamen van meer dan 550 mannen, absurde toestanden.”