Getuigen gezocht van plofkraak in Kermt Toon Royackers

10 oktober 2019

16u14 0 Hasselt De politie is nog op zoek naar eventuele getuigen van de plofkraak, die woensdagnamiddag plaatsvond op het kantoor van BNP Paribas Foris langs de Diestersteenweg in Kermt bij Hasselt. Verschillende daders bliezen daar omstreeks 2.40 uur de geldautomaat aan de voorgevel op.

De schade aan het gebouw was aanzienlijk, en de brokstukken van de geldautomaat lagen zelfs verspreid over de hele parking. Gelukkig werd bij de kraak geen buit gemaakt, maar de boeven konden nadien wel nog ontkomen. Verschillende buurtbewoners werden nochtans wakker door de luide slag. De politie is echter nog steeds op zoek naar bruikbare tips over de daders en hun voertuig. Er wordt gevraagd dat eventuele getuigen die zich woensdagochtend omstreeks 2.40 uur in de buurt van het bankfiliaal bevonden, en die mogelijk informatie hebben zich zouden melden. Discretie wordt daarbij steeds verzekerd. Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. Reageren kan ook via email: opsporingen@police.belgium.eu