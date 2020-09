Gert Claessens (Torpedo Hasselt): “Blij om als T2 eerste stappen in het trainersvak te zetten” Guido Gielen

02 september 2020

12u00 2 Hasselt Na dertien jaar keert ex-Rode Duivel en sterkhouder bij onder meer Racing Genk, Club Brugge en Vitesse terug naar de groene mat en zal volgend seizoen naast Alain Hermans te zien zijn als T2 van Torpedo Hasselt. Er was een korte periode als adviseur bij Membruggen en één jaar bij de jeugd van Genk in de periode dat zijn zoon er speelde. Daarna koos zoonlief voor het wielrennen en daar stak Gert Claessens (48) veel tijd in. Waarom nu de stap naar het trainersvak en dan als T2?

“In 1992 speelde ik één seizoen samen met Alain Hermans bij Racing Genk. We zijn toen vrienden geworden voor het leven en schieten uitstekend met elkaar op. Op voetbalvlak zitten we ook op dezelfde golflengte en vulden we elkaar bij de nabesprekingen van de wedstrijden waar ik dit seizoen aanwezig was uitstekend aan. Toen plots bleek dat Torpedo een T2 nodig had moest Alain Hermans geen seconde twijfelen om mij te vragen. Mijn kids zijn 21 en 19 jaar en ik heb tijd zat.”

“Het leek misschien drastisch toen ik in 2007 mijn shoes aan de haak hing, want lange tijd verdween ik uit het voetbalwereldje, maar dat was om mijn gezin voorrang te geven. Nu zijn de omstandigheden ideaal om in het trainersvak te stappen en het vak te leren. Akkoord, als speler kan ik terugblikken op een rijk gevulde carrière, maar dat is geen garantie op succes als coach. Bij Torpedo krijg ik een unieke kans om rustig op te bouwen en de kwaliteiten van de groep samen met de staf te helpen inschatten. Als ik merk dat sommige jongens beter tot hun recht zouden komen op een andere positie wil ik dat aankaarten bij Hermans om samen tot een oplossing te komen. Als T2 sta je dichter bij de groep en wil ik een luisterend oor zijn voor de spelers. Ik kan mijn rugzak vol ervaring doorspelen aan de groep. Het is voor mij een mooie uitdaging om de jongens beter te maken en zelf zal ik er veel plezier aan beleven. Ik heb nog geen diploma trainer B, maar zal zo snel mogelijk een cursus volgen.”

Het trainersvak kan ook hard zijn. Stel na tien wedstrijden met slechte resultaten moet Alain Hermans opstappen. Neem je dan over?

“Oef, moeilijke vraag (lacht). Op dit moment zeg ik neen, want als T2 ben je een vriend van de spelers en dan overnemen is geen geschenk. Bovendien zal Alain Hermans ook zijn zegen moeten geven, want hij is een echte vriend en die zet je geen hak. Het is de bedoeling dat we samen iets opbouwen met Torpedo en op termijn zelfs de stap hoger zetten.”