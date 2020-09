Gentse studenten vergeten corona in Overpoort, Hasseltse studenten houden zich braaf aan avondklok op café Giulia Latinne

22 september 2020

13u17 0 Hasselt Terwijl de Gentse studenten zich op de eerste avond van het academiejaar Terwijl de Gentse studenten zich op de eerste avond van het academiejaar niet aan de regels hielden in de Overpoortstraat , hielden de Hasseltse studenten zich braaf aan de avondklok op café, met respect voor het mondmasker en de welgekende anderhalve meter. “Een zeer rustige nacht was het”, bevestigt de politie van Hasselt.

In de nacht van maandag op dinsdag waren de Gentse studenten even vergeten wat corona ook alweer inhoudt. Ze vierden de start van hun academiejaar uitgelaten in de Overpoortstraat, waar de terrassen al volledig volzet waren om 17 uur. De avond vorderde en studenten wisten ook even niet meer het nut van een mondmasker en de anderhalve meter. Of ze wilden het even niet meer weten.

Daar staan de Hasseltse studenten pal tegenover. “We hebben een zeer rustige nacht achter de rug”, bevestigt de politie van Hasselt. “Geen pv’s die we moesten opstellen, geen afgevallen mondmaskers of verdwenen anderhalve meter. We hadden patrouilles ingezet, maar die bleken helemaal niet nodig. De terrassen op het Kolonel Dusartplein werden stipt om 1 uur ‘s nachts gesloten en ook de studentenbar ‘Student Ville' van UHasselt aan de Fitlink in Diepenbeek was leeg om half 12.”

Duidelijk kader

Volgens Jan Wouters, kabinetschef van burgemeester Steven Vandeput (N-VA), ligt dat vooral aan het duidelijk kader dat Stad Hasselt en de gemeente Diepenbeek samen met de hogescholen en universiteiten hebben gemaakt voor de studenten. “Studenten weten wat ze mogen en wat niet”, verduidelijkt Wouters. “Dat kader wordt ook duidelijk gecommuniceerd op de kanalen van Stad Hasselt. Daarin staat bijvoorbeeld dat studentenverenigingen geen klassieke dopen mogen organiseren, maar ook geen cantussen, TD’s of fuiven. Wel proberen we om samen met de hogescholen en universiteiten alternatieven te bedenken voor de studenten. Daar is de ‘Student Ville’ één van, maar ook de Student Take-Off die in oktober kleinschalig en verspreid over alle campussen wordt georganiseerd. Of we verdere maatregelen zullen nemen? Daar zien we het nut niet van in. De Hasseltse studenten weten hoe ze coronaproof student kunnen zijn”, aldus Wouters.

Wil je als student in Hasselt meer weten over het kader met coronamaatregelen van Stad Hasselt? Bezoek dan de website hasselt.be/nl/studentenactiviteit-tijdens-corona.

LEES OOK: Laatste kans voor Overpoort, met maximaal 2.000 studenten: “Als het nog eens uit de hand loopt, sluit ik de straat”