Genk verplicht mondmasker in centrum, mijngemeenten verbieden samenscholingen van meer dan 10: hier gelden extra maatregelen Emily Nees

24 juli 2020

12u58

Bron: Belga 66 Hasselt Verschillende steden en gemeenten in Limburg breiden de mondmaskerverplichting uit op lokaal niveau. Na Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren beslist ook het stadsbestuur van Genk om het dragen van een mondkapje te verplichten in de binnenstad.

“We hebben mogelijke verstrengingen vanochtend besproken en hebben beslist om een mondmaskerplicht op te leggen aan iedereen die zich in het centrum van Genk begeeft”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Het gaat dan om de binnenstad, inclusief de zogenaamde centrumring. Het gaat dan onder meer om de Europalaan, de Eerste-Cyclistenlaan, een stukje van de Dieplaan, de Winterslagstraat, de Stationstraat en natuurlijk ook de Grote Markt, de Fruitmarkt en het Stadsplein. Met andere woorden: in alle straten van Genk-centrum.”

“In principe geldt de verplichting vanaf zaterdag 25 juli. We gaan hier de komende dagen communicatief op inzetten. We zullen ook extra politieploegen inschakelen. De eerste twee dagen is het de bedoeling dat we de mensen sensibiliseren door hen aan te spreken. Daarnaast evalueren we dagelijks of er bijkomende maatregelen nodig zijn.” Ook Stad Bilzen maakt vandaag via een Facebookpost bekend dat het dragen van een mondmasker vanaf morgen verplicht is in winkelstraten en op drukke plaatsen.

(Lees verder onder de foto)

Binnenstad

De beslissingen komen niet als een verrassing, want hoofdstad Hasselt kondigde eerder al aan mondkapjes vanaf twaalf jaar te verplichten in de binnenstad, dat vanaf zaterdag. Het gaat dan om de stationsbuurt, op en in de Groene Boulevard en op de Blauwe Boulevard. “Ik roep de Hasselaren en onze bezoekers andermaal op om de regels strikt op te volgen. Onze medewerkers staan klaar om te helpen waar nodig en we zullen ook streng optreden als de regels niet nageleefd worden”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Sint-Truiden volgt die beslissing. Zo geldt een mondmaskerplicht in de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein ’t Speelhof - uitgezonderd de Finse piste - en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel.

“Het garanderen van de gezondheid en de veiligheid van onze inwoners en de bezoekers van onze stad blijft prioriteit. Daarom breiden we de verplichting voor het dragen van een mondmasker verder uit. We vragen aan iedereen om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen op deze manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus onder controle houden”, vult burgemeester Veerle Heeren (CD&V) aan.

Tongeren springt mee op de kar. “Het aantal besmettingen in ons land stijgt al meer dan twee weken. Om de verdere groei van het coronavirus zo snel mogelijk opnieuw in te perken, werden er zopas door de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Maar Tongeren gaat een stap verder”, bevestigt burgemeester An Christiaens (CD&V). “Het is in Tongeren vanaf zaterdag verplicht om een mondmasker te dragen in drukke winkelstraten en op andere drukke plaatsen.”

Samenscholingen in mijngemeenten

Ook Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren schuwen verstrengingen niet. Zo verbieden gaan ze samenscholingen van meer dan tien personen verbieden tussen 22.00 en 6.00 uur. Die beslissing is er gekomen in samenspraak met waarnemend gouverneur van Limburg Michel Carlier. Dat blijkt uit de berichtgeving van kranten van Mediahuis. Reden: het aantal besmettingen piekt in de drie mijngemeenten.

“Met dit verbod willen we de verspreiding van het coronavirus indijken en de overlast een halt toeroepen”, zegt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a). “Het samenscholingsverbod boven 10 personen geldt voor alle duidelijkheid enkel op openbare plaatsen - zoals pleinen of parken - en dus niet op private plekken zoals de horeca.”