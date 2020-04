Geneeskundestudenten UHasselt naar het coronafront: “Deze ervaringen draag ik m’n hele carrière met me mee” Dirk Selis

06 april 2020

13u58 0 Hasselt Een veertigtal derdejaarsstudenten Geneeskunde aan de UHasselt zijn als vrijwilliger aan de slag in de gezondheidszorg. De faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen deed een rondvraag bij ziekenhuizen en huisartsenpraktijken of zij hulp konden gebruiken tijdens de coronacrisis. “De respons was groot”, zegt decaan Piet Stinissen.

“Onze studenten helpen waar ze kunnen. Ze zijn onder meer aan de slag in triageposten en ziekenhuisafdelingen of ze ondersteunen huisartsen bij consultaties”, zegt decaan Piet Stinissen. Ellen Goddé is één van de derdejaarsstudenten Geneeskunde die zich als vrijwilliger opgaf om te helpen in de gezondheidszorg. “Ik ben aan de slag in het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder. De afgelopen week heb ik dokters en verpleegkundigen geholpen met de zorg van patiënten. Daarnaast ga ik ook dagelijks met een iPad langs op de verschillende afdelingen van het ziekenhuis, zodat patiënten via een videogesprek toch nog contact kunnen hebben met hun familieleden. De volgende weken ga ik ook aan de slag op de spoedafdeling, daar zal ik instaan voor allerhande verpleegkundige taken.”

Het is fijn dat ik me nuttig kan maken voor de gezondheidszorg Student Laura Bellemans

Nuttig maken

Ook student Laura Bellemans is als vrijwilliger aan de slag. Zij werkt in een huisartsenpraktijk. “Ik ondersteun huisartsen bij het organiseren van hun consultaties”, zegt Laura. “Het is natuurlijk niet meer de bedoeling dat patiënten gewoon in de wachtkamer van de dokter gaan zitten wanneer ze zich ziek voelen. Patiënten moeten zich eerst telefonisch of via mail aanmelden, ik sta hen dan te woord en brief hierna de huisartsen over de klachten. Op die manier verliezen huisartsen minder tijd en kunnen zij hun patiënten efficiënter verder helpen. Voor mij is het een heel boeiende ervaring, want nu ervaar ik met welke klachten een huisarts allemaal geconfronteerd wordt en hoe een medisch secretariaat huisartsen ondersteunt. En natuurlijk is het ook fijn dat ik me nuttig kan maken voor de gezondheidszorg.”

Voor ze aan de slag gingen, kregen ze nog een extra opleiding over hoe ze zich moeten beschermen tegen het coronavirus Decaan Piet Stinissen

Ervaringen voor het leven

“Natuurlijk zijn we als faculteit erg trots op onze studenten die zich op deze manier inzetten voor de maatschappij. De studenten konden zich vrijwillig opgeven. Voor ze aan de slag gingen, kregen ze nog een extra opleiding over hoe ze zich moeten beschermen tegen het coronavirus”, zegt decaan Piet Stinissen. Ook coördinator prof. Leen Popleu is tevreden: “We hebben binnen onze opleiding verschillende medische stages, maar dit is toch nog een ander gegeven. We zijn er zeker van dat de ervaring die ze deze weken zullen opdoen, hen de rest van hun carrière zal bijblijven.” De deelname is op vrijwillige basis, maar is ingebed in hun opleiding.

Machine

“Ja, de ervaringen die ik de afgelopen week heb gehad, zullen me zeker bijblijven”, zegt student Ellen Goddé. “In een crisistijd als deze zie je hoe belangrijk een goede samenwerking binnen een medisch team is. Van artsen tot verpleegkundigen, iedereen is hier op elkaar ingespeeld. Dat is zeer interessant om te zien en deel uit te maken van die machine. En verder merk ik hier iedere dag hoe belangrijk communicatie is. Patiënten zitten met ontzettend veel vragen en angsten en als dokters en verpleegkundigen moeten we hen proberen duidelijkheid te bieden. Ik ervaar hier ook aan den lijve hoe de videogesprekken tussen patiënten en familieleden troost bieden in een heel moeilijke periode. Dat zijn ervaringen die ik de rest van mijn carrière met me mee zal dragen.”

Zorginstellingen die hulp van onze geneeskundestudenten kunnen gebruiken, kunnen zich aanmelden op zorgondersteuning.covid@uhasselt.be.