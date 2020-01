Gefrustreerde gamer start honderden cyberaanvallen BVDH

03 januari 2020

10u49

Hasselt Een dertigplusser uit Hasselt riskeert bij verstek een celstraf van tien maanden omdat hij honderden cyberaanvallen uitvoerde.



De man pikte het niet langer dat hij tijdens onlinegaming door anderen uit het spel werd gegooid en betichtte hen “valsspelers” te zijn. Hij was dat beu en maakte vervolgens gebruik van de website webstresser.org om de cyberaanvallen te lanceren.

De man maakte daarvoor gebruik van de cybercriminele website Webstresser. Deze dienst werd in het voorjaar van 2018 opgerold na een internationaal onderzoek. Via Webstresser konden mensen krachtige aanvallen plegen op informaticasystemen om bepaalde data te verzamelen.



De man gebruikte het pseudoniem ‘Nemesis28' en zou ongeveer 700 aanvallen hebben gepleegd, waarbij het doelwit veertien keer in ons land woonde. In november 2018 vond een huiszoeking plaats. “Initieel wilde ik een werkstraf vorderen, maar de beklaagde is hier niet aanwezig. Daarom vorder ik een celstraf van tien maanden en een boete van 26 euro”, aldus de openbare aanklager vrijdag. De rechtbank doet op 7 februari uitspraak.