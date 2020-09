Geen reservatiesysteem maar 'vol is vol'-principe op kermis Hasselt Marco Mariotti

20 september 2020

17u15 0 Hasselt De kermis in Hasselt heeft haar start dit weekend gemist , en dat komt door het reservatiesysteem dat aanvankelijk werd uitgedacht. De drempel blijkt veel te hoog, dus de stad gooit het over een andere boeg. “Iedereen mag komen zonder reserveren, maar vol zit vol", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Er staan momenteel vijf kermissen in Hasselt. Zo zou je het moeten bekijken, aangezien het om vijf volledig afgescheiden zones gaat. Per zone mag je maximaal 400 bezoekers ontvangen zoals de overheid momenteel voor kermissen voorschrijft.

Dat plafond was ook zaterdag al bepaald. De stad wilde via reservaties monitoren hoeveel mensen er per blok van twee uur in één bepaalde zone zouden zitten. Maar de praktijk toonde dat heel wat mensen die reserveerden, uiteindelijk toch niet naar Hasselt afzakten, waardoor spontane bezoekers geweigerd werden. En dat terwijl er in sommige zones 200 in plaats van 400 aanwezigen rondliepen.

“We hebben het systeem aangepast en werken niet langer met reservaties", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Je mag gewoon naar de kermis gaan en een zone uitkiezen. Als er plaats is, mag je gewoon binnen. Zitten we aan 400 personen in een zone, kies je best een ander gebied uit waar wel plaats is.”

Zo leek het via reservatie ook onduidelijk in hoeveel zones je je mag begeven. “Maar dat is eigenlijk ongelimiteerd. Je mag van zone naar zone, maar je moet wel altijd eerst naar buiten, en dan via de buitenzijde naar een andere zone wandelen. Het zijn vijf aparte kermissen die allen een andere ingang hebben. Op die manier hopen we toch constant 2.000 personen aanwezig te hebben, en zo op daggemiddeldes van 6.000 personen te mikken. Zaterdag waren het er iets meer dan 4.000, veel te weinig.”