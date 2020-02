Geen lief? Vier valentijn als vrijgezel in Modemuseum Hasselt EWH

10 februari 2020

19u10 1 Hasselt Modemuseum Hasselt zet op Valentijnsdag niet de koppels, maar de vrijgezellen in de bloemetjes. Het evenement is niet bedoeld om mensen zonder relatie aan elkaar te koppelen, het is immers een anti-valentijnsactie waarbij juist het vrijgezellenbestaan gevierd wordt.

Het Hasseltse Modemuseum nodigt op 14 februari alle 'happy singles' uit die hun buik vol hebben van goedbedoelde adviezen en datingsuggesties van hun omgeving. Hun evenement ‘Happy Singles SMUK night' geeft gelukkige vrijgezellen de perfecte ingrediënten om de mierzoete romantiek van valentijn meteen te laten vergeten.

Tijdens de anti-valentijnsactie plant het museum talloze activiteiten. Zo krijgen de singles een rondleiding door SMUK, een tentoonstelling vol modieuze pracht en praal die naar eigen zeggen ongetwijfeld voer voor een leuk gesprek met gelijkgestemden vormt. Mocht de conversatie toch niet meteen op gang komen, voorziet het museum enkele activiteiten die het ijs tussen de vrijgezellen moet breken. Als kers op de taart volgt een confetti-fotoshoot waarbij vrijgezellen hun geluk kunnen laten vastleggen op de gevoelige plaat.

De anti-valentijnsactie vindt plaats in Modemuseum Hasselt in de Gasthuisstraat 11. Het evenement start vanaf 20 uur en duurt tot 23 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn verkrijgbaar via de website.