Geen kerkelijke huwelijken, maar markten mogen blijven: provinciegouverneur Carlier verduidelijkt federale coronamaatregelen Dirk Selis

13 maart 2020

13u26 2 Hasselt Deze voormiddag is de provinciale crisiscel bijeengekomen voor een videoconferencing-overleg met het Nationaal Crisiscentrum, om meer toelichting te krijgen bij de maatregelen die de federale regering gisterenavond, op donderdag 12 maart heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus. Naast de provincie Limburg namen ook de andere Belgische provincies deel aan dit overleg, evenals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“De verdere toelichting bij de genomen maatregelen evenals antwoorden op de vragen met betrekking tot de specifieke cases die vanuit de provincies werden gesteld, werd inmiddels overgemaakt aan de lokale besturen en noodplancoördinatoren, met de vraag deze verder te verspreiden onder hun bevolking. Zo kan er verdere duidelijkheid worden gecreëerd waar nodig en wordt de eenheid van communicatie en uitvoering behouden”, zegt waarnemend gouverneur Michel Carlier.

Kerkelijke huwelijken en begrafenissen

Kerkelijke huwelijken worden afgelast: Burgerlijke huwelijken kunnen wel, mits het in acht nemen van voorzorgsmaatregelen en in beperkte kring. Feestzalen, restaurants e.d. worden gesloten. Begrafenissen kunnen plaatsvinden in intieme kring (ook de plechtigheid). Geen koffietafels, tenzij thuis in intieme kring. Deze uitzondering wordt toegestaan wegens medisch en hygiënische redenen en het menselijk aspect van deze gebeurtenis. De overledene begroeten en aanraken mag, mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen. In verband met lijkbezorging wordt er nog een procedure uitgewerkt door de Risk Management Group. Overige religieuze activiteiten en alle erediensten afgeschaft.

Vakantie

Vakantieparken, (Air(B&B),campings en vergelijkbare. Deze vallen onder toepassing van de hotelmaatregelen en worden niet gesloten Gezamenlijke activiteiten zoals het restaurant, BBQ, zwembad, indoor speeltuin, e.d. worden gesloten. Maaltijden op de kamer zijn wel toegelaten.

Sport

Op het het sportieve vlak, zoals sportclubs-verenigingen, fitness, speeltuin, zwembad, dansscholen, activiteiten jeugdbeweging, bootcamps,paintball,… worden gesloten onder de noemer recreatie (sportactiviteit). Ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Cultuur

Cultuur, Folklore en recreatie zoals discotheek, cinema, museum, kermis, georganiseerde busreizen, … woprden gesloten onder de noemer recreatie (cultuur, folklore,…).

Verzorging

Kapper, schoonheidsspecialist,medische pedicure,massagesalon en aanverwanten(verzorging) kunnen geopend blijven indien op afspraak en mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen. Wellnessfaciliteiten zoals privé-wellness zijn toegestaan, grotere faciliteiten sluiten.

Tankstations

Tankstations mogen geopend blijven met uitsluiting van het ter plaatse nuttigen van levensmiddelen. Meenemen mag uiteraard wel.

Voedingszaken

Voedingszaken zoals de bakker, slager, drankenhandel, supermarkt, traiteur met afhaalmogelijkheid, nachtwinkel, afhaalzaken (frituur, kebab, pizza, ijssalon, …). Geen beperkingen op reguliere openingstijden. Enkel indien het afhalen betreft, geen lokaal nuttigen van levensmiddelen mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen.

Resto

Restaurants, feestzalen, café’s,bedrijfsrestaurants, refters sluiten. Indien restaurants zich heroriënteren op thuisbezorging of afhaal, kan dit wel mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen. Voor afhaal en drive-in zijn er geen beperkingen op reguliere openingstijden.

Markten

Door de week geopend mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen. In het weekend mogen enkel kramen met levensmiddelen geopend worden.

Mix-handelszaken

Mix-handelszaken zoals doe-het-zelf zaken met dierenvoeding. Door de week geopend mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen In het weekend gesloten. Online verkoop kan wel Speciaalzaak dierenvoeding Geen beperkingen op reguliere openingstijden.

Commerciële handel

Door de week geopend mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen.In het weekend gesloten. Online verkoop kan wel.

Shoppingcenter

Door de week geopend mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen. In het weekend gesloten, maar voedingszaken moeten open en toegankelijk kunnen blijven.

Rechtbanken, justitiehuizen, gevangenissen

Info volgt, wordt bekeken in aparte werkgroep.

Kinderdagverblijven, crèches, onthaalmoeders

Kinderdagverblijven, crèches, onthaalmoeders blijven geopend, maar beoordeel met gezond verstand. Vb. onthaalmoeder behoort zelf tot kwetsbare groep. Vb. inwonende grootouder bij onthaalmoeder. De geest van de maatregel luidt 'vermijd mix van leeftijdsgroepen’.

Familiebijeenkomsten

Familiebijeenkomste, feestjes in huiselijke kring zijn toegestaan, maar beoordeel met gezond verstand. Hier is de geest van de maatregel opnieuw: ‘Vermijd mix van leeftijdsgroepen’.

Openbare dienstverlening

De Openbare dienstverenlening moet maximaal blijven functioneren, indien mogelijk via aangepaste omstandigheden zoals bijvoorbeeld het Elektronisch loket.

Apotheken

Geen beperkingen op reguliere openingstijden.

Gemeenteraden

Gemeente- en provincieraden Kunnen doorgaan mits het in acht nemen van social distancing en hygiënemaatregelen.