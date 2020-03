Geen huwelijksreis maar een assisenzaak: Herentalse Ashley Vandevelde huwt in de gevangenis van Hasselt Dirk Selis

14 maart 2020

14u57 0 Hasselt In de Hasseltse gevangenis luidde donderdag voor de eerste keer dit jaar de huwelijksklokken. Ashley Van de Velde (35), die in de cel zit voor de roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts, werd er door de Hasseltse schepenJoske Dexsters met de acht jaar jongere Anastacio G. in het huwelijk verbonden.

Ashley Van de Velde uit Herentals wacht momenteel in de Hasseltse gevangenis op het oordeel van de volksjury die zal haar zal berechten over haar aandeel in de moord op Christine Lenaerts uit Bouwel (Grobbendonk). Ashley kende het slachtoffer vanuit de gevangenis waar Christine Lenaerts als verpleegster werkte.

Gewurgd met haar eigen jas

Marco L. en Ashley Van de Velde brachten Christine Lenaerts om het leven op 26 april 2018. De alleenstaande vrouw werd dood teruggevonden in de bosjes langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. Ze was gewurgd met haar eigen jas. Christine had kort voordien enkele dagen onderdak geboden aan Ashley. Zij was na een penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis van Antwerpen en had hulp gezocht bij Christine Lenaerts. Christine had medelijden met Ashley die op de vlucht was voor haar agressieve vriend Marco L. Die gastvrijheid bekocht zij uiteindelijk met haar leven. Het koppel ontvoerde haar, reed een dag rond in de buurt van Grobbendonk en bracht haar dan om het leven. Zij gingen er met haar auto vandoor. Het koppel werd kort na de feiten gearresteerd in Spanje en aan België overgeleverd.

Geen huwelijksreis maar een assisenzaak

Bruid Ashley huwde donderdag niet met haar toenmalige vriend in het huwelijk maar met medegedetineerde Anastacio G. (27), die in 2014 al eens veroordeeld werd tot achttien maanden cel voor een overval op een wapenhandelaar in Waregem. Na zijn vervroegde vrijlating werd hij opnieuw gearresteerd wegens het dealen van grote partijen drugs. Bij die arrestatie was hij ook in het bezit van een 9 mm-pistool. Maar ook voor hen deed de Hasseltse schepen Joske Dexsters (N-VA) wat van haar gevraagd werd en ze voltrok het huwelijk in de gevangenis zoals ze dat zo vaak in het stadhuis van Hasselt doet. “Buiten het kader blijft alles hetzelfde”, zegt schepen Joske Dexsters. “Het was mijn eerste huwelijk in de gevangenis van 2020. De bruid zag er overigens stralend uit.” Maar een huwelijksreis staat er voor Ashley Van de Velde niet meteen op het programma. Haar assisenzaak staat gepland op 11 juni.