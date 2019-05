Geen groene golf in Limburg LXB

26 mei 2019

12u00 0 Hasselt Groen boekt in Limburg vooruitgang maar van een groene golf is geen sprake. Lijsttrekker Johan Danen mag opnieuw zetelen. “We zijn niet ontgoocheld in het resultaat, we gaan gestaag vooruit”, aldus Danen. Hij is vooral verheugd over het feit dat Barbara Cremers (38) uit As verkozen is voor de Kamer. “Ze is voor Groen in Limburg de eerste vrouw die een zetel heeft veroverd in de kamer.”

“De zon schijnt maar er zijn ook wolken aan het politieke hemel. De tsunami van het Vlaams Belang heeft ons een stuk de das omgedaan. We gaan nu in Limburg met één procent vooruit maar het had méér kunnen zijn. In de campagne was het een tegen allen. We werden door andere partijen gebashed. Maar de zetel in de kamer voelt goed. Het geeft ons een boost om op de ingeslagen weg verder te gaan.” Volgens Johan Danen is Groen niet uitgegaan van peilingen. “We hebben vanuit onze eigen kracht campagne gevoerd, en dat heeft geloond.”

Eerste vrouw

Vreugde alom bij Barbara Cremers. “Ik had nooit verwacht dat ik in de kamer zou terechtkomen”, zegt ze. “Vanuit Limburg gaan we nu met twee verkozenen naar Brussel. Ik ga in de kamer de groene stem van Limburg laten horen. Dat ze de eerste vrouw in de kamer is voor Groen, stemt haar bijzonder tevreden. “M’n moeder gaf me toen ik een goed jaar geleden in de politiek stapte, een stemadvies: stem Groen, stem voor een vrouw!”