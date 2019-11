Geen Black Friday, maar wel Green Friday bij ecologische winkel Klinder Emelie Wojcik

26 november 2019

16u40 5 Hasselt Talloze winkels maken zich klaar voor Black Friday dat dit jaar op 29 november valt. Op deze van de Verenigde Staten overgewaaide feestdag lokken winkels klanten met stuntprijzen. Wie dat alvast niet gaat doen is Machteld Lambrichts van de ecologische winkel Klinder. Zij herdoopt Black Friday tot Green Friday en biedt haar klanten bomen in plaats van kortingen aan.

Met haar ‘Green Friday' wil Machteld Lambrichts van Klinder een ecologisch alternatief voor Black Friday aanbieden. “In plaats van onze producten sterk af te prijzen, zullen wij voor elke aankoop van twintig euro die vrijdag gebeurt een boom planten", zegt Machteld. “Voorlopig hebben we twee gronden in Hasselt op het oog om de bomen te planten. Het is de bedoeling dat we alle bomen met onze eigen handen gaan planten.”

De actie moet de consument bewust maken van de ecologische nadelen die Black Friday met zich meebrengt. “Op Black Friday lijkt het wel alsof mensen jaarlijks aangezet worden om bijvoorbeeld een nieuwe televisie kopen", zegt Machteld. “Met de producten van Klinder willen we klanten sowieso leren consuminderen. Fikse kortingen zouden dus niet bij ons concept passen want onze producten gaan langer mee en moeten dus niet jaarlijks vervangen worden.”

Kleine onderneming

Een deelname aan Black Friday is voor Klinder ook financieel geen haalbare kaart. “We zijn een kleine onderneming, dat wil zeggen dat het voor ons simpelweg niet mogelijk is om zoals de grote winkelketens stuntprijzen aan te bieden”, zegt Machteld. “Onze klanten kopen ook niet aan gigantische bedragen producten bij ons. De twintig euro die nodig is om een boom te planten, is de gemiddelde prijs die een klant bij ons uitgeeft.”

Verjaardag

Verder heeft Klinder nog meer redenen tot feest. “Op zaterdag 30 november, de dag na Green Friday, vieren we onze eerste verjaardag”, zegt Machteld. “Ik weet nog dat ik in het begin niet zeker was of Hasselt al klaar was voor het concept van mijn winkel, maar ondertussen zie ik dat de Hasselaren toch steeds bewuster gaan leven", gaat Machteld verder. “Bovendien krijgen we aanvragen om uit te breiden naar Antwerpen en West-Vlaanderen. Op dat vlak kijk ik op naar de Hasseltse vegan dessertwinkel PEAS, zij zijn ook kleine ondernemers die op korte tijd enorm gegroeid zijn. Misschien zit dat er in de toekomst ook wel in voor Klinder.”