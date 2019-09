Geef je nog voor middernacht op en word dé influencer van Hasselt Lien Vande Kerkhof

12 september 2019

08u45 1 Hasselt Nog tot middernacht kan je je opgeven om stadsinfluencer van Hasselt te worden. De creatieveling die het Hasseltse stadscentrum het best doet opleven, maakt onder andere kans op een jaar lang maandelijks € 200 shoptegoed, vip-tickets voor events, professionele begeleiding van een fotograaf en een video crew en andere toffe prijzen.

“We gaan op zoek naar dé socialemediagebruiker van Hasselt: iemand die Hasselt op de kaart kan zetten”, klonk het enkele weken geleden bij het stadsbestuur. De naam van het project is Blog Battle Hasselt Gewijs en heeft als doel Hasselt in al haar facetten – culinair, cultureel, winkels, hotspots... – in de kijker te zetten op een eigentijdse manier. De organisatie is in handen van vzw Centrummanagement.

De inschrijvingen in aanloop naar de zoektocht van twintig creatievelingen lopen ondertussen vlotjes binnen. Vloggers, bloggers, fotografen of gewoonweg fervente socialemediagebruikers kunnen nog tot middernacht hun kandidatuur indienen door naast hun motivatie en portfolio of account, drie foto’s in te sturen waaruit blijkt wat Hasselt voor hen betekent.

Wedstrijd

In vier verschillende rondes – verspreid van september tot december – nemen de uitverkoren vindingrijke bollebozen het vervolgens tegen elkaar op. De thema’s van de rondes draaien stuk voor stuk rond Hasselt als shoppingstad: ‘modegewijs’, ‘herfstshoppen’, ‘winterland’ en ‘kerstshoppen’. Aan de hand van verschillende opdrachten, gelinkt aan die thema’s, zal blijken wie Hasselt als influencer het beste in de picture zet.

Het kickoff-evenement vindt volgende week donderdag, op 19 september, plaats in ’t Scheep. De winnaar wordt bekendgemaakt op het slotevent op 16 december.