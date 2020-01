Gedeponeerd, geregistreerd: Jenevermuseum presenteert tentoonstelling over Limburgse jenevermerken vanaf 1880 EWH

27 januari 2020

18u38 0 Hasselt Het Hasseltse Jenevermuseum pakt vanaf 2 februari 2020 uit met de nieuwe tentoonstelling ‘Gedeponeerd, geregistreerd’. De tentoonstelling focust op Limburgse jenevermerken vanaf 1880, meer bepaald op de namen en etiketten van de jenever- en likeurmerken die de stokers destijds registreerden en deponeerden.

Al sinds het einde van de negentiende eeuw lieten verschillende stokers namen en etiketten van hun jenever- en likeurmerken registreren en deponeren. Ook in Hasselt en Limburg. De tentoonstelling focust op het waarom en de evolutie van dat proces. Het Jenevermuseum toont haar bezoekers die geschiedenis aan de hand van een enorme, kleurrijke collectie flesetiketten van het Limburgse jeneverlandschap vanaf 1880.

Op de tentoonstelling wordt duidelijk dat de etiketten vaak een bont allegaartje van informatie, kleuren en afbeeldingen bevatten. Zo staan er op de etiketten vaak de ingrediënten van de drank in kwestie, mannen of vrouwen die je willen verleiden tot een glaasje of de stokerijgebouwen zelf. Toch zal de tentoonstelling ook minder evidente afbeeldingen blootgeven.

‘Gedeponeerd, geregistreerd’ loopt vanaf 2 februari 2020 tot 30 augustus 2020 in het Jenevermuseum in Hasselt. Inkom kan gratis zijn of oplopen tot 7 euro, afhankelijk van de leeftijd en hoeveelheid bezoekers.