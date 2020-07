Gedaan met emmertje vol keukenafval dankzij Hasselts familiebedrijf Birger Vandael

13 juli 2020

14u58 0 Hasselt Het Hasseltse familiebedrijf Fritel heeft een Europese primeur geleverd door een emmer te ontwikkelen die keukenafval in een paar uur tijd maalt én droogt tot een droge stof die kan dienen als plantenvoeding. ‘The Mulch’ werd samen met het Zuid-Koreaanse SmartCara ontwikkeld.

Fritel werd opgericht in 1991. De afgelopen jaren maakte het Hasseltse bedrijf de switch van innovator in friteuses naar een leverancier van zowat alle keukenapparaten waar een stekker aan zit. Dat resulteert nu dus in de ontwikkeling van ‘The Mulch’. In veel huishoudens worden de etensresten als fruitschillen, vlees- en visoverschotten, aardappelschillen, groenteafval en dergelijke (tijdelijk) binnen bewaard in een afvalemmertje of zelfs in de grote vuilnisbak. Zeker in de zomer zorgt dit niet zelden voor fruitvliegjes, maden en zelfs lekkende vuilniszakken.

Nu is er dus ‘The Mulch’ dat dit probleem verhelpt. Eén druk op de knop en de etensresten worden verwerkt tot een droge stof. The Mulch bestaat in twee versies: de “The Maxi Mulch” is een staand model met een capaciteit die groot genoeg is voor elk gezin. De “The Mini Mulch” past op het aanrecht en is ideaal voor kleinere gezinnen. Het product is verkrijgbaar in de elektrozaken.