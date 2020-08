Gebouwen kleuren rood als noodkreet vanuit eventsector Emily Nees

11 augustus 2020

22u34 0 Hasselt In het kader van ‘Red Alert’, een internationale actie van Plasa.org, schijnt er vanavond vanaf 21.00 uur stipt een rood licht op enkele culturele gebouwen in Limburg. Onder meer de Ethias Arena licht op. Het vormt een stil protest vanuit de evenementensector. “We zijn met handen en voeten gebonden aan beperkende maatregelen. Het is op deze manier niet meer rendabel om events te organiseren”, klinkt het.

“Het gaat om een internationaal initiatief, dat we ook in België hebben opgepikt”, legt Bob Vanderheyden van het Breese B.more uit, die momenteel communicatie- en marketing manager is voor mede-initiatiefnemer SSLRent. “Ik ben zelf vier jaar manager geweest bij Limburg United en ben begin dit jaar op mezelf begonnen in de eventsector.”

“Doel was om bedrijfsevenementen op poten te zetten, maar daar heeft corona anders over beslist. Ik heb mezelf gerebrand. Aangezien ik al ervaring had op vlak van communicatie, focus ik me nu volledig daarop en op digitale marketing. Het is een beetje anders dan ik zelf voor ogen had, maar ik doe het ook graag.”

Beperkende maatregelen

Al beseft hij dat niet iedereen zich zomaar kan aanpassen. “Ik ken heel veel mensen in de eventsector. Iedereen zit met de handen in het haar. De sector heeft zich heel goed georganiseerd en voorbereid om begin juli toch aan de slag te kunnen. Maar na maanden onzekerheid, zeker nu verschillende andere sectoren weer aan de slag zijn, is de maat vol. Nog altijd is er geen duidelijkheid van hogerhand. Zo gaat expertise verloren, bedrijven gaan over de kop en de sector stevent af op een stille dood.”

Het is op deze manier niet meer rendabel om events te organiseren, laat staan om uit de kosten te raken. Frank Appeltans, zaakvoerder van audiovisueel bedrijf SSLRent

Daar sluit Frank Appeltans zich bij aan. Hij is zaakvoerder van SSLRent, het bedrijf dat in onze provincie mee het initiatief heeft genomen om deel te nemen aan ‘Red Alert’. “We zijn met handen en voeten gebonden aan beperkende maatregelen. Het is op deze manier niet meer rendabel om events te organiseren, laat staan om uit de kosten te raken. We stevenen af op faillissementen. Ook mentaal weegt het zwaar om niets om handen te hebben. We leven van veiligheidsraad tot veiligheidsraad, maar er komen geen nieuwe vooruitzichten.”

(Lees verder onder de foto)

In de kijker zetten

“Wij zijn er nochtans van overtuigd dat we door onze expertise in staat zijn om coronaproef en veilige events te organiseren. Dat statement willen we nu mee naar buiten brengen door deel te nemen aan verschillende acties. Met ‘Red Alert’ zetten we de sector letterlijk in de schijnwerpers.”

Het gaat dan onder meer om culturele instellingen en andere gebouwen die een rol spelen in de industrie. Denk daarbij aan de Ethias Arena, het cultuurcentrum van Hasselt, het magazijn van Rentek in Genk en de basiliek van Tongeren. Om 23.55 uur exact doven de lichten, om te benadrukken dat het vijf voor twaalf is voor de eventsector.