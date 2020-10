Geboortebos in Tuilt krijgt eind deze maand 694 bomen erbij Giulia Latinne

07 oktober 2020

12u24 1 Hasselt Stad Hasselt zal op zondag 25 oktober maar liefst 694 bomen planten in het geboortebos in Tuilt. Daar krijgt elk Hasselts pasgeboren kindje weer zijn of haar eigen boom met als symbool dat elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde en groene wereld. Zo is het de 25ste keer dat de stad de aanplanting van een geboortebos organiseert.

337 eiken en 357 linden, dat zijn de bomen die op zondag 25 oktober een definitief plaatsje krijgen in het geboortebos van Tuilt in het Wijngaertsveld. Elke boom staat symbool voor de 694 Hasseltse jongens en meisjes die tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 bij de burgerlijke stand werden aangegeven.

Ook de ouders zijn welkom om de bomen aan te planten. Weliswaar coronaproof, want de stad werkt met tijdssloten om het aantal bezoekers te beperken. Inschrijven is verplicht, en maximum 6 volwassenen per ingeschreven kindje kunnen meekomen naar de plantdag. Ouders brengen, bovenop het gebruikelijke mondmasker, ook best hun eigen spade mee.

Inschrijven kan via de website hasselt.be/geboortebos. Op vrijdag 16 oktober worden de inschrijvingen afgerond.