Gearresteerde inbrekers bij klopjacht in Pelt en Lommel blijven aangehouden EWH

27 december 2019

17u28 0 Hasselt Twee van de drie inbrekers op wie afgelopen zondag een klopjacht in Lommel en Pelt plaatsvond, blijven aangehouden. Dat heeft het parket van Limburg laten weten nadat de twee mannen voor de raadkamer zijn verschenen. De derde inbreker, die tijdens zijn arrestatie gewond geraakte, wist zondagavond te ontsnappen toen hij naar het ziekenhuis van Pelt werd overgebracht.

De eigenares van een villa op de Gestelse Dijk in Lommel betrapte de drie mannen op heterdaad toen ze een witte Mercedes met Duitse nummerplaten op haar oprit zag staan. De drie inzittenden gingen ervandoor maar konden dankzij de gegevens van de ANPR-camera’s aan de hand van hun nummerplaat opgespoord worden. In de buurt van het waterzuiveringsstation van Pelt werden de drie inbrekers klem vervolgens gereden, waarop ze te voet wegvluchtten. Na een klopjacht met honden en een drone werden de mannen enige tijd later gearresteerd.

Bij de arrestatie werd een van de mannen verwond en moest hij voor verzorging overgebracht worden naar het Mariaziekenhuis in Pelt. Daar kon hij ontsnappen waardoor er onmiddellijk een nieuwe klopjacht werd gehouden. Hoe de man kon ontsnappen, is onduidelijk. Het Mariaziekenhuis laat evenwel weten dat hij nooit binnengebracht werd: “Hij nam de benen voordat de auto waarin hij overgebracht werd, onze garage binnenreed.” Dinsdagmiddag was hij nog steeds op de vlucht. Zijn twee kompanen moesten vrijdagmorgen voor de raadkamer van Hasselt verschijnen. Daar werd beslist dat de opgepakte inbrekers aangehouden blijven.