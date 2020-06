Gangsters laten documenten van drugsbestelling rondslingeren: 1.200 kilo cocaïne onderschept in Hasselt Marco Mariotti

26 juni 2020

19u14 0 Hasselt De federale gerechtelijke politie (FGP) is deze week binnengevallen in een loods in Hasselt waar ze maar liefst 1.247 kilo cocaïne aantroffen. De politie kwam de bestelling op het spoor nadat documenten gelinkt aan een verdachte zeecontainer werden onderschept.

Het onderzoek ging aan het rollen toen er bij een verkeersongeval in Nederland documenten werden ontdekt die gelinkt waren aan specifieke zeecontainers die zouden aankomen in de Antwerpse haven. De federale gerechtelijke politie wist intussen dat er een loods in Hasselt gebruikt werd als opslagplaats voor drugs.

De link werd gelegd en de douane controleerde de bewuste containers in de haven. Daar zat inderdaad de 1.247 kilo cocaïne in. De containers werden gevolgd tot op 23 juni in Hasselt aan de Paalsteenstraat waar ze moesten afgeleverd worden. Toen de eerste container werd gelost, kon de FGP ingrijpen en werden zes verdachten gearresteerd. Later werd een zevende verdachte gearresteerd door de politie LRH.

Meerder huiszoekingen leverden twee arrestaties op, namelijk de voormalige zaakvoerder-boekhouder van de firma die de leveranciers had geleverd én de huidige zaakvoerder. De bestuurder die betrokken was in het verkeersongeval in Nederland werd op woensdag gearresteerd. De Nederlandse bestuurder (39) L.M. en zijn broer S.M. (29)) werden aangehouden door de onderzoeksrechter.