Gambiaan valt veiligheidsmedewerker asielcentrum en winkeluitbater aan BVDH

18 november 2019

Een 28-jarige Gambiaan is veroordeeld tot een celstraf van één jaar. Hij sloeg op 6 oktober 2017 de uitbater van de winkel ZOBRA in Hasselt op zijn gezicht. Ook op 2 mei 2018 ging hij zijn boekje te buiten en pleegde hij geweld ten aanzien van een veiligheidsmedewerker in het gesloten asielcentrum te Merksplas. Omstaanders zagen de gebeurtenissen aan de ZOBRA en getuigden tegen de man. Het slachtoffer liep een klein wondje aan de bovenlip op. Aan zijn neus werden geen breuken vastgesteld. De veiligheidsmedewerker kon vier dagen niet gaan werken. Beklaagde werd bij verstek veroordeeld. De burgerlijke belangen worden aangehouden.