Galerijbrand beschadigt speelgoed van The Empty Books & Toys Shop EWH

26 november 2019

17u28 2 Hasselt De brand die op zondagmiddag in een nagelstudio in galerij De Ware Vrienden uitbrak, heeft meer schade aangericht dan verwacht. Ook The Empty Books & Toys Shop, dat tegenover de uitgebrande nagelstudio ligt, ondervindt schade. Een groot deel van het speelgoed dat de shop verkocht, zit onder het roet en kan niet meer verkocht worden.

The Empty Books & Toys Shop was nog maar sinds 20 november gevestigd in een leegstaand pand in galerij De Ware Vrienden. De pop-upwinkel verkocht kinderboeken en speelgoed ten voordele van VZW Homie, een organisatie die dak- en thuisloze jongeren ondersteunt. Normaal gezien zou de shop tot 4 december geopend zijn, maar daar kwam door de galerijbrand abrupt een einde aan. “Door de brand is een groot deel van het speelgoed bedekt met een roetlaag”, zegt Tine Jans, een van de initiatiefnemers. “Bovendien heeft het speelgoed door de brand een zeer indringende geur.”

Aangezien de winkel niet meer lang geopend zou zijn, moeten Davy Vandebroek en Tine Jans van The Empty Books & Toys Shop hun initiatief nu stopzetten. “We hebben heel wat opruimwerk, daardoor is er helaas geen tijd meer om ons project opnieuw op te starten. Helaas lopen we daardoor ook de laatste dagen voor Sinterklaas mis", zegt Tine. “Het speelgoed dat nog te redden valt, doneren we uiteraard verder aan andere goede doelen die dit een juiste thuis kunnen geven. Bovendien merken Davy en ik dat we heel veel mensen hebben bereikt met ons initiatief, dus volgend jaar beginnen we gewoon opnieuw."