Fulltime BOB, maar toch een positieve cocaïnetest: geheelonthouder Fabio Nijssen (45) was bijna zijn rijbewijs kwijt Dirk Selis

13 november 2019

13u38 0 Hasselt Fabio Nijssen (45) werd afgelopen maandagochtend na een nachtje stappen in Hasselt door de politie aan de kant gezet. “Tot mijn grote verbazing testte ik positief op cocaïne. Onmogelijk!”, vertelt de Hasselaar. “Ik omarm het uitgaansleven, maar ik drink nooit alcohol en neem geen drugs.”

“Na de eerste positieve test, vroeg ik meteen om een tweede test. Maar dat werd geweigerd”, aldus Fabio. “De wet is onlangs aangepast. Voor 1 april 2019 werd je naar het politiebureau gebracht en daar werd een urine- en bloedtest uitgevoerd om eventuele schuld of onschuld te kunnen aantonen. Was deze negatief, dan mocht je verder rijden en kreeg je je rijbewijs terug.” Ook de tweede speekseltest, beter bekend als de swaptest, biedt geen oplossing. “Het vervelende aan de swaptest is dat deze twee tot drie weken - of zelfs langer - kan duren. Dus als je onschuldig bent, ben je alsnog je rijbewijs voor vijftien dagen kwijt, met alle gevolgen van dien.”

Door het gebrek aan goede opties, besloot Fabio om zelf actie te ondernemen. “Mijn zoon heeft me naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Ik heb daar op mijn vraag een urinetest en een bloedtest laten afnemen. Resultaat: negatief op verdovende middelen, ook op cocaïne”, zucht Fabio. “Met deze resultaten ben ik naar de griffie van de politierechtbank in Hasselt gestapt. Gelukkig kon ik de procureur spreken. Die heeft mijn verhaal aanhoort, de databank van de politie bekeken en na het overhandigen van al mijn bewijzen onmiddellijk de politie van Hasselt de opdracht gegeven om mijn rijverbod onmiddellijk in te trekken en mijn rijbewijs terug te geven.”

Foutmarges

“Zijn verhaal klopt”, zegt Dorien Baens, woordvoerder van de politiezone LRH. “Het is niet de eerste keer dat de speekseltest afwijkt van de realiteit. Die dingen hebben nu eenmaal ook hun foutmarges. Wij raden de betrokkenen in zo’n geval dan ook aan om zich naar een ziekenhuis te begeven en zich daar te laten testen. Indien ze gelijk krijgen, zal het parket hen hun rijbewijs teruggeven.”

De recente wetsverandering kwam er echter wel om een goede reden. “Die verandering in de wet is er gekomen omdat ons werk voordien heel omslachtig was. Telkens als we iemand betrapten met een teveel aan alcohol of andere verdovende middelen, dan moesten we die naar het bureau meesleuren, om vervolgens een dokter op te vorderen. Ons werk bleef daardoor liggen. Nu gaat het tenminste vooruit”, verklaart Baens.

Tongzoen of sigaret

Maar hoe kwam Fabio dan aan zijn positieve test? “Als je op stap gaat, zijn er uiteraard tal van mensen om je heen die wel drugs gebruiken. Drink je de resten op van een flesje cola van een vriend of vriendin die cocaïne gebruikt, dan heb je prijs. Terwijl je daar dan niet eens weet van hebt. Ook een trekje van een sigaret, of een tongzoen met een gebruiker, kan al genoeg zijn. Ik wil dat de mensen dit weten”, vertelt Fabio Nijssen.

Speeksel

Bij Jan Tytgat, hoofd van het labo Toxicologie en Farmacologie van de KU Leuven, roept het voorval meteen herinneringen op. “Het doet me denken aan de zaak van Richard Gasquet (de Franse tennisser die positief testte op cocaïne nadat hij een meisje had gekust in een discotheek, red.). Gasquet werd uiteindelijk vrijgesproken.” De tests die de politie gebruikt, zijn zeer gevoelig, zo weet ook Tytgat. “Niet dat het vaak voorkomt, maar het kan zijn dat je positief test wanneer je speeksel binnenkrijgt van iemand die cocaïne gebruikt. De hoeveelheid speeksel en de tijd die er zit tussen de inname en de test, speelt natuurlijk ook een rol.”