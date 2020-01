Frustraties bij het blokken? Laat je gaan in de ‘rage room’ van de jeugddienst Emelie Wojcik

21 januari 2020

16u44 0 Hasselt Omdat de frustraties tijdens het studeren wel eens hoog kunnen oplopen, installeerde de Hasseltse jeugddienst dinsdag een ‘rage room’ aan De Serre. Dat is een container met afgedankte spullen waarin studenten zich mogen uitleven door de spullen stuk te slaan.

De ‘rage room' staat eenmalig geïnstalleerd bij de Blokbar, een initiatief van de jeugddienst en De Serre waar studenten tijdens hun drukke examenperiode in alle rust kunnen studeren. Vandaag is het er nochtans minder rustig, studenten laten er namelijk alles rondvliegen door hun frustraties aan diggelen te slaan. Gelukkig gebeuren de woede-uitbarstingen in veilige omstandigheden. “Even stoom aflaten is belangrijk”, knipoogt schepen van Jeugd Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Hopelijk kunnen we met onze Blokbar en dit ludieke initiatief bijdragen tot nog betere resultaten.”

De jeugddienst organiseert jaarlijks een Blokbar waarmee ze studenten tijdens de examenperiodes van december, januari en juni voorziet van studieplekken, water, vers fruit, internet, stroomvoorziening en zelfs soep op vrijdagen. Deze editie neemt de bar haar intrek op de nieuwe locatie van De Serre in de Dokter Willemsstraat 34. Daar is plaats voor een veertigtal studenten. “De Blokbar is steeds open van 9 tot 21 uur”, vertelt El Ouakili. “Zo kunnen studenten lang doorstuderen en zijn ze niet gebonden aan kantooruren. Tijdens de openingsuren van de bar kunnen de studenten zich even ontspannen of iets lekkers drinken. De Blokbar is nog open tot 30 januari.”