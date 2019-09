Frans inbrekersduo vliegt achter de tralies BVDH

06 september 2019

Twee Fransmannen van 38 jaar en 36 jaar zijn veroordeeld tot een celstraf van respectievelijk veertien en dertien maanden voor het plegen van verschillende diefstallen in Hasselt. Het duo was actief van 26 tot 28 oktober 2017. Eén van hen was daarbij ook in het bezit van een bus pepperspray. De politie kwam hen op het spoor en wist dat zij verbleven in het Parkhotel. Op de parking werden de twee dan ook geregeld gespot. Uiteindelijk werd hun wagen onderzocht en daarin trof de politie inbrekersmateriaal aan: een bijtel, een muts, handschoten, zaklampen, een kniptang en zelfs secondelijm om hun vingertoppen af te dekken zodat ze geen sporen achterlaten. Ook in Frankrijk zouden de twee bekend staan om gelijkaardige feiten.