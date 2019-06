Frans duo met inbrekersmateriaal op hotel in Hasselt BVDH

14 juni 2019

Twee Fransmannen riskeren een celstraf van veertien maanden voor het bezit van inbrekersmateriaal. Het duo kwam op het vizier van politiezone Voorkempen en werd gelinkt aan het plegen van woninginbraken in de periode rond oktober 2017. Ze verbleven in Hasselt in het Parkhotel en werden daar nauwlettend in de gaten gehouden door politie LRH. Uiteindelijk wordt hun wagen onderzocht en daarin trof de politie inbrekersmateriaal aan: een bijtel, een muts, handschoten, zaklampen, een kniptang en zelfs secondelijm om hun vingertoppen af te dekken zodat ze geen sporen achterlaten. In een sporttas wordt verder ook pepperspray gevonden. De heren leveren bij een confrontatie tegenstrijdige verklaringen af. Volgens hun verdediging is het niet aan de rechtbank om sterke vermoedens te bestraffen. Vonnis op 6 september.