Foorkramers houden jeneverfeestje: “Enorm teleurgesteld dat dit nog gebeurt” Giulia Latinne

23 september 2020

16u27 0 Hasselt Terwijl de Hasseltse studenten hun ooit zo onstuimige activiteiten nu braaf achterwege laten, hebben zo’n twintigtal foorkramers in de nacht van dinsdag op woensdag een jeneverfeestje gehouden aan het Kolonel Dusartplein. De politie schreef boetes uit en maakte een einde aan het gebeuren. Stad Hasselt reageert teleurgesteld. “We nemen dit mee naar de voorbereidingen van de kermis van volgend jaar.”

Zo’n 20 tot 25 Hasseltse foorkramers kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag samen op het kermisterrein aan het Kolonel Dusartplein. Ver voorbij de avondklok van de kermis en het nachtleven hielden zij een jeneverfeestje om de verjaardag van een betrokkene te vieren. Om drie uur ‘s nachts werd de politie van Hasselt opgebeld wegens geluidsoverlast. De politie kwam ter plaatse en betrapte het gezelschap. Boetes werden uitgeschreven, het feest was voorbij. “Dat verliep vlotjes en er werd braaf geluisterd”, vertelt de politie van Hasselt. “Alleen te laat. Zoiets kan in deze tijden niet.”

Ook Stad Hasselt reageert aangeslagen op het nachtelijke gebeuren. “We zijn enorm teleurgesteld dat zoiets nog kan gebeuren”, zucht Jan Wouters, kabinetschef van burgemeester Steven Vandeput. “Als stad hebben we enorme inspanningen gedaan om een naamwaardige kermis te organiseren mét de nodige coronamaatregelen. Zo konden de foorkramers alsnog hun brood verdienen en kregen de Hasselaren hun kermis dit jaar. Maar als dit dan de manier is waarop sommige foorkramers daarmee denken te kunnen omgaan? Dat is onaanvaardbaar. Het heeft weinig zin om nog verdere maatregelen te nemen voor de enkele kermisdagen die nog resten, maar we nemen dit wel mee in de evaluatie en de voorbereidingen van de kermis van volgend jaar”, aldus Wouters.